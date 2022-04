आईपीएल इतिहास के चार मौके जब जीत के लिए आखिरी बॉल पर चाहिए थे 5 से 6 रन और खिलाड़ी ने सिक्स लगाकर जिताया मैच.....

आईपीएल 2022 के हर मैच में रोमांच अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। प्रत्येक मैच में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुक्रवार को पंजाब और गुजरात के बीच हुए मुकाबले में कुछ ऐसा ही हुआ। जब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी।



IPL 2022 : आईपीएल का 16 वां मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच, ब्रेबोर्न स्टेडियम पर खेला गया। इस मैच में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था जहां आखिरी गेंद पर गुजरात ने 6 विकेट से पंजाब को हरा दिया। गुजरात टाइटंस जीत की है ट्रिक लगाकर 6 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर मौजूद है। मैच का हाल बताए तो पंजाब ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने शुभमन गिल (96 रन, 59 गेंद) की पारी और आखिरी ओवर में जब जब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। तब राहुल तेवतिया ने दोनों गेंदों पर सिक्स लगा कर 6 विकेट से जीत हासिल की। आपको बता दें कि आईपीएल इतिहास में यह चौथी बार है जब आखिरी बॉल पर जीत के लिए चाहिए थे 5 से 6 रन और किसी खिलाड़ी ने सिक्स लगाकर मैच जिताया हो।

Four occasions in IPL history when player won the match by hitting a six