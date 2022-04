ये हैं आईपीएल 14 तक के ऑरेंज और पर्पल कैप होल्डर, देखें पूरी लिस्ट.....

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से हो चुकी है। टूर्नामेंट का फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। अभी तक आईपीएल में 18 मैच खेले जा चुके हैं।

IPL 2022 : आईपीएल भारत के साथ-साथ विश्व के एक प्रतिष्ठित टी ट्वेंटी लीग है। जिसमें बल्लेबाजों का हमेशा से बोलबाला रहता है, लेकिन यह पूरी तरीके से सच नहीं है। हमें इस लीग में कई करिश्माई गेंदबाज देखने को मिले हैं, जो अपने प्रदर्शन से गेम का रुख बदल देते हैं (जैसे लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान) लेकिन फटाफट क्रिकेट के इस दौर में गेंदबाज से ज्यादा मौके बल्लेबाज के पास होते हैं और वह अपनी पावर हिटिंग की बदौलत गेंदबाज की लाइन और लेंथ को आसानी से बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी यह खेल गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का है। वैसे आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट ड्वेन ब्रावो (172 विकेट) ने लिए हैं और रनों की बात करें तो विराट कोहली (6371 रन) ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

full list of all season Orange and Purple cap holders till IPL 14