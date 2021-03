आईपीएल 2021 : हार्दिक पांडया, भाई क्रुणाल और सूर्यकुमार ने ज्वॉइन की मुंबई इंडियंस टीम

नई दिल्ली। आगामी 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहे आईपीएल 2021 (IPL 2021) के लिए सोमवार को मुंबई में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) उसके भाई क्रुणाल (Krunal Pandya) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मुंबई इंडियंस टीम (Mumbai Indians Team) को ज्वॉइन किया। यह तीनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में शामिल थे। इस सीरीज का आखिरी मैच रविवार को पुणे में खेला गया। इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से मात देखकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

Pune ➡️ Mumbai and our boys have arrived at the @RenaissanceMum! 💙



Drop a 🔥 if you can't wait to see them in action at the #IPL2021 🤩#OneFamily #MumbaiIndians @hardikpandya7 @krunalpandya24 @surya_14kumar @MarriottBonvoy pic.twitter.com/zFE7dsyehg