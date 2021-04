IPL 2021: 'चेले' पंत की टीम 'गुरू' धोनी के दिग्गजों पर ऐसे पड़ी भारी, ​​देखिए मैच की Highlights

नई दिल्ली। IPL 2020 की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स ( DC ) शनिवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के अपने पहले मुकाबले में तीन बार के चैम्पियन और बीते सीजन में पहली बार प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाने वाली चेन्नई सुपर किग्स ( CSK ) को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम उनके गुरू रहे महेंद्र सिंह धोनी की सुपर किंग्स को 188 रनों पर रोकने में सफल रही और फिर शिखर धवन (85 रन, 54 गेंद,10 चौके, 2 छक्के) तथा पृथ्वी शॉ (72 रन, 38 गेंद, 9 चौके, 3 छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए हुई 138 रनों की साझेदारी के दम पर जीत दर्ज की।

IPL 2021, CSK vs DC Live Cricket Score: 15 रन से शतक से चूके शिखर धवन, दिल्ली ने 7 विकेट से चेन्नई को हराया

हाइलाइट्स—

इससे पहले, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज सुरैश रैना (54) के अर्धशतक तथा सैम करेन (15 गेंदों पर 34 रन) और रवींद्र जडेजा (17 गेंदों पर नाबाद 26 रन) की विस्फोटक पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 189 रनों का लक्ष्य दिया।

