IPL 2021, KKR vs SRH Live Cricket Score: भुवनेश्वर की पहली गेंद पर नीतीश राणा ने जड़ा चौका

पहला ओवर—भुवनेवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने पहले गेंद पर लगाया चौका। पहले ओवर में कोलकाता का स्कोर 4 रन।

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। केकेआर पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी।

दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम में उतरे। कप्तानों डेविड वॉर्नर और मॉर्गन के बीच बातचीत

हैदराबाद आईपीएल सीजन 2016 की विजेता टीम है। जबकि केकेआर ने 2014 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था।

नई दिल्ली। IPL 2021 का तीसरा मुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ( SRH ) और कोलकाता नाइट राइडर्स ( KKR ) के बीच है। कोलकाता जहां दो बार की विजेता है, वहीं हैदराबाद की टीम पिछले सीजन में प्लेऑफ में पहुंची थी। गौरतलब है कि KKR और SRH के बीच अब तक 19 मैच खेले गए हैं। जिसमें से 7 हैदराबाद ने और 12 कोलकाता ने जीते हैं।

