IPL 2021: राहुल तेवतिया ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दिखाए तीखे तेवर, लगातार जड़ दिए इतने छक्के, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। IPL 2021 शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स टीम (Rajasthan Royals) के ऑलराउंडर खिलाड़ी राहुल तेवतिया (rahul tewatia) ने नेट प्रैक्टिस के दौरान एक के बाद एक लंबे-लंबे छक्के और चौके लगाते नजर आए। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तेवतिया के प्रैक्टिस सेशन का वीडियो शेयर किया है। शेयर किए गए इस वीडियो में तेवतिया तूफानी तेवर में नजर आ रहे हैं। इस बार राजस्थान रॉयल्स टीम की अगुवाई संजू सैमसन कर रहे हैं।

How's this to start your weekend? 😍@rahultewatia02 has arrived. 👊#HallaBol | #RoyalsFamily pic.twitter.com/JogIpVU0Zp