IPL 2021 : धोनी और CSK के फैंस के लिए बुरी खबर, इस दिग्गज ने की IPL ट्रॉफी के विजेता की भविष्यवाणी

नई दिल्ली। IPL 2021 की शुुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore) के बीच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस सबसे अधिक 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं। सीजन 14 शुरू होने से पहले इस बार कौनसी टीम आईपीएल (IPL 2021) की विजेता बनेगी, इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। किसी का कहना है मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) फिर विजेता बनेगी तो कोई चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) पर दांव लगा रहा है। लेकिन इस बीच न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टायरिस (scott styris) ने फिर से मुंबई इंडियंस के ट्रॉफी जीतने की भविष्यवाणी की है।

Let's try this



WAY TOO EARLY POWER RANKINGS @IPL 2021



1- @mipaltan

2- @DelhiCapitals

3- @PunjabKingsIPL (auction👍)

4- @SunRisers

5- @RCBTweets

6- @rajasthanroyals (Morris fitness/archer back quickly.Maybe ⬆️)

7- @KKRiders (batting worries)

8- @ChennaiIPL



Thoughts