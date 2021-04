IPL 2021 : विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पहुंचे चेन्नई, सात दिन रहेंगे क्वारंटाइन

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 शुरू होने में बस कुछ दिन ही शेष है। सभी खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस कैंप के जुड़ चुके हैं। वहीं कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब अपनी फ्रेंचाइजी टीम में शामिल हो रहे हैं। बुधवार को हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, इशांत किशन सहित कई खिलाड़ियों ने अपनी टीम को ज्वाइन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान विराट कोहली भी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। इस बात की जानकारी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने अपने ट्विटर एकाउंट से एक फोटो शेयर कर दी है।

विराट और डिविलियर्स पहुंचे चेन्नई

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, टी-20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद विराट कोहली आईपीएल 2021 में अपना जलवा दिखाएंगे। आरसीबी के लिए कोहली चेन्नई पहुंच चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर कप्तान कोहली की फोटो शेयर करते हुए यह जानकारी दी है। विराट के अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स भी चेन्नई पहुंच गए हैं। विराट इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए बायो-बबल को छोड़कर अपने घर लौट गए थे। जिसके बाद अब उनको चेन्नई में सात दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा।

विराट कोहली को पहली जीत का इंतजार

आपको बता दे कि विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम अबतक एक बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल में अपनी पहली जीत का इंतजार है। आईपीएल के इतने सारे सीजन होने के बावजूद इस टीम के हाथ अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं लगी है। टीम हमेशा से ही गेंदबाजी विभाग में कमजोर रही है और इसी का खामियाजा उन्हें हर सीजन उठाना पड़ा है। इस बार विराट टीम की कोशिश होगी कि वह आईपीएल 2021 में इस सूखे को खत्म करें। बता दें कि आरसीबी ने साल 2009, 2011 और 2016 में फाइनल तक का सफल तय किया है।

If you thought we were done breaking the internet for the day, think again! 😎



Captain Virat Kohli 👑 has arrived in Chennai 🤩#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/p1BS81eChE