IPL 2022: मैच में ऐसी हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुआ कपल, इंटरनेट पर वायरल हुई फोटो

कैमरा घूमा तो टीवी स्क्रीन पर आए नजर

गुजरात और दिल्ली का मैच देखने आए दर्शकों में एक जोड़ा ऐसा भी था। लेकिन इस कपल को मुकाबले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह कपल खुद में ही मगन था। मैच के दौरान दोनों रोमांटिक मूड में दिखे। इस दौरान लड़का-लड़की एक-दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अचानक कैमरा घूमा और यह जोड़ी किस करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए टीवी स्क्रीन पर नजर आ गई।





*Me start Watching ipl with my family*



That one couple:- pic.twitter.com/hG4tlzMKr0