IPL 2022 RR vs RCB : जॉस बटलर ने रचा इतिहास, मैच में बने ये 5 अनोखे रिकॉर्ड्स

मंगलवार को आईपीएल 2022 का 13 वां मैच राजस्थान और बैंगलोर के बीच हुआ। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जॉस बटलर ने 47 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए। इसके अलावा इस मैच 5 अनोखे रिकॉर्ड्स भी बने।

IPL 2022 : कहते हैं कि रिकॉर्ड्स बनते ही है टूटने के लिए। यह बात भी सही है, लेकिन कुछ आईपीएल रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो बनते ही रहते हैं। ऐसे ही 5 नए आईपीएल रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुई मैच में बने। मैच का हाल बताए तो दोनो टीमों के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले को बैंगलोर ने 4 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के नायक रहे बैंगलोर के शाहबाज अहमद और विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेष कार्तिक। दोनो बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से राजस्थान रॉयल्स को हराने में बैंगलोर को मदद की और 4 विकेट से अपनी टीम को मैच जिता दिया। शाहबाज ने 26 गेंदों पर 45 तो वही कार्तिक ने 23 गेंदों पर 44 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली।

