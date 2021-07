टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं,लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें मैदान पर देखने को बेताब रहते हैं। धोनी आईपीएल में खेलते नजर आते हैं। महेन्द्र सिंह धोनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। वहीं खबर है कि बीसीसीआई ने IPL 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IPL 2022 का मेगा ऑक्शन इस वर्ष दिसंबर में हो सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार आईपीएल फ्रेंचाइजी 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग से एक यूजर ने पूछा कि अगर IPL 2022 के लिए धोनी को उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन नहीं किया तो क्या होगा।

ब्रैड हॉग ने दिया यह जवाब

यूजर ने पूछा कि अगर आईपीएल 2022 के लिए धोनी को सीएसके ने रिटेन ने नहीं किया तो कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी धोनी को ले सकती है? इसके जवाब में ब्रैड हॉग ने कहा कि धोनी कभी भी चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी का साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने धोनी को सीएसके का 'महाराजा' करार दिया। उन्होंने कहा कि वह चेन्नई सुपर किंग्स के 'महाराजा' हैं और कोच की भूमिका निभा सकते हैं। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने तीन बार आईपीएल खिताब जीता है।

MS Dhoni is not leaving @ChennaiIPL He is the Maharaja of the franchise. He will transition into a coaching role. #IPL https://t.co/DtCmjtEk6c