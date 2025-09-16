एमपी में धंस गई 995 करोड़ रुपए के फोरलेन की एप्रोच सड़क, जगह-जगह डामर उखड़े

MP News: मध्यप्रदेश के औबेदुल्लागंज से इटारसी से होते हुए बैतूल को जोड़ने वाला 995 करोड़ रुपए के फोरलेन अधूरा है। सड़क का काम ठीक तरह से अभी पूरा भी नहीं हो पाया और एप्रोच सड़क उधड़ गई। जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, पांजरा, रैसलपुर, सनखेड़ा के पास फोरलेन की एप्रोच रोड धंस चुकी है। जगह-जगह से डामर गायब हो गया है। साल 2017 से शुरू हुए फोरलेन निर्माण का काम आठ साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। अक्टूबर 2023 में ठेके की समयसीमा खत्म हो चुकी है। जिसके बाद कंपनी को एक्सटेंशन दिया गया। बावजूद इसके अब भी कई पुल-पुलियाओं का काम अधूरा है। कई जगह तो सड़क तक का काम पूरा नहीं हो पाया है। जबकि तीन बार ठेके की समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है।
फोरलेन निर्माण में टाइगर कॉरिडोर का पेंच भी फंसा हुआ है। फोरलेन का सबसे ज्यादा काम बागदेव क्षेत्र में अटका है। यह इलाका जंगल का है। पहाड़ के बीच से रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को काट दिया गया है। कुछ जगह थोड़े-थोड़े हिस्से में सड़क बनाई गई है। ज्यादातर जगह पर गिट्टी और मुरम के ढेर लगे हैं।
खास बात यह है कि धन्यवाद तिराहे के पास रेलवे ट्रैक को पार करना भी चुनौती है। विभागीय जानकारी के मुताबिक बाघ कॉरिडोर की वजह से फोरलेन का करीब 21 किमी हिस्से में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इसमें बागदेव से केसला, बरेठा घाट और भौरा के पास का 21 किमी एरिया शामिल है। यही वजह है कई जगह फोरलेन सड़क का काम अधूरा पड़ा है।
एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष मीणा ने बताया कि इटारसी-बैतूल के बीच 21 किमी में सड़क निर्माण होना है। बागदेव क्षेत्र में सड़क बनाने पहाड़ काटे जा चुके हैं। कुछ जगह सड़कों का काम शुरू किया था। लेकिन बाघ कॉरिडोर की वजह से काम रुका हुआ है। जल्दी ही इस पर निर्णय होगा। जिससे काम शुरू किया जा सकेगा।