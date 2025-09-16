एमपी में धंस गई 995 करोड़ रुपए के फोरलेन की एप्रोच सड़क, जगह-जगह डामर उखड़े

MP News: मध्यप्रदेश के औबेदुल्लागंज से इटारसी से होते हुए बैतूल को जोड़ने वाला 995 करोड़ रुपए के फोरलेन अधूरा है। सड़क का काम ठीक तरह से अभी पूरा भी नहीं हो पाया और एप्रोच सड़क उधड़ गई। जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



दरअसल, पांजरा, रैसलपुर, सनखेड़ा के पास फोरलेन की एप्रोच रोड धंस चुकी है। जगह-जगह से डामर गायब हो गया है। साल 2017 से शुरू हुए फोरलेन निर्माण का काम आठ साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। अक्टूबर 2023 में ठेके की समयसीमा खत्म हो चुकी है। जिसके बाद कंपनी को एक्सटेंशन दिया गया। बावजूद इसके अब भी कई पुल-पुलियाओं का काम अधूरा है। कई जगह तो सड़क तक का काम पूरा नहीं हो पाया है। जबकि तीन बार ठेके की समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है।