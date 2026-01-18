जबलपुर में भीषण हादसा, कार ने 20 लोगों को रौंदा, मच गया हाहाकार

Jabalpur car accident- मध्यप्रदेश में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहां के जबलपुर में एक कार ने कई लोगों को रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर स्पीड से दौड़ती कार अचानक बेकाबू हो गई और लोगों को रौंदते चली गई। कार की चपेट में करीब 20 लोग आए। हादसे से मौके पर हाहाकार मच गया। मौके पर घायल लोग और उनके परिजन चीखपुकार मचाने लगे। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। दुर्घटना में घायल 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।