अध्यक्ष का फरमान- शुक्रवार को जुमे की छुट्टी, रविवार को लगेगा स्कूल

अन्नू अनवर ने बताया पहले हिन्दी और उर्दू की कक्षाओं की जुमे के अवसर पर शुक्रवार को छुट्टी रहती थी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं आधे समय लगती थीं और रविवार को उनकी क्लास लगती थी। पिछले साल पाया कि जुमे के दिन अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं में उपस्थिति बहुत कम होती थी। जिसके बाद शिक्षकों और स्टाफ के साथ चर्चा कर उनकी भी जुमे के दिन छुट्टी का निर्णय लिया गया। एक छात्र के परिजन ने बिना चर्चा किए अचानक से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं। यदि परिजन कहेंगे तो हम अपना आदेश वापस ले लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।