अध्यक्ष का फरमान- शुक्रवार को जुमे की छुट्टी, रविवार को लगेगा स्कूल

अध्यक्ष का फरमान- शुक्रवार को जुमे की छुट्टी, रविवार को लगेगा स्कूल

2 min read
जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 31, 2025

Weekly off

Weekly off

Weekly off : अंजुमन इस्लामिया स्कूल के अध्यक्ष का साल भर पुराना आदेश बना मुसीबत, कलेक्टर बोले जांच करवा रहे
जबलपुर. जिस अंजूमन इस्लामिया स्कूल में 90 से 95 प्रतिशत मुस्लिम छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, वहां शुक्रवार को जुमे या रविवार को छुट्टी रखी जाए, इसे लेकर बवाल मच गया है। करीब 11 माह पुराने आदेश पर अब हंगामा मचा और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आदेश जारी करने वाले अध्यक्ष ने इसे बेवजह का हंगामा बताया है।

Weekly off : ये है मामला

अंजुमन इस्लामिया वक्फ के अध्यक्ष अन्नू अनवर ने बताया हमारी समिति के अंतर्गत माढ़ाताल, आनंद नगर और गोहलपुर में कॉलेज व स्कूल संचालित किए जाते हैं। इन स्कूलों में उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं लगती हैं। इन स्कूलों में अधिकतर मुस्लिम परिवारों के ब‘चे अध्ययन करते हैं। ऐसे में जुमे को साप्ताहिक अवकाश और रविवार को स्कूल लगती रही हैं। यह बहुत सालों से चला आ रहा है।

Weekly off : ऐसे शुरू हुआ विवाद

अन्नू अनवर ने बताया पहले हिन्दी और उर्दू की कक्षाओं की जुमे के अवसर पर शुक्रवार को छुट्टी रहती थी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं आधे समय लगती थीं और रविवार को उनकी क्लास लगती थी। पिछले साल पाया कि जुमे के दिन अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं में उपस्थिति बहुत कम होती थी। जिसके बाद शिक्षकों और स्टाफ के साथ चर्चा कर उनकी भी जुमे के दिन छुट्टी का निर्णय लिया गया। एक छात्र के परिजन ने बिना चर्चा किए अचानक से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहे हैं। यदि परिजन कहेंगे तो हम अपना आदेश वापस ले लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Weekly off : जिला शिक्षा अधिकारी को मामला भेजा है, पूरी जांच के बाद ही उनसे पता चल सकेगा कि किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। वैसे भी नियमानुसार ऐसा कोई स्कूल नहीं कर सकता है।

  • राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर जबलपुर

Updated on:

31 Oct 2025 01:15 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / अध्यक्ष का फरमान- शुक्रवार को जुमे की छुट्टी, रविवार को लगेगा स्कूल

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

