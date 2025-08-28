एमपी में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं के बयान पर एक और कांग्रेस नेता की एंट्री, FIR दर्ज

MP News :मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा आंकड़ों का हवाला देते हुए महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान पर भाजपा-कांग्रेस के बीच जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान में एक और कांग्रेस नेता की एंट्री हो गई है। इसी कड़ी में सूबे के जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, जिसे लेकर आग बबूला हुई भाजपा ने कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज कराई है।