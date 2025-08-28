Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं के बयान पर एक और कांग्रेस नेता की एंट्री, FIR दर्ज

MP News : जीतू पटवारी द्वारा दिए आंकड़ों पर आधारित बयान पर बीजेपी के आपत्ति पर टिप्पणी करते हुए पूर्व पार्षद ने लिखा- क्या तीजा वाले दिन तुम्हारी मां बहनें शराब पीती हैं..। भाजपा ने कराई FIR।

जबलपुर

Faiz Mubarak

Aug 28, 2025

MP News
शराब पीने वाली महिलाओं के बयान पर बवाल (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा आंकड़ों का हवाला देते हुए महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान पर भाजपा-कांग्रेस के बीच जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान में एक और कांग्रेस नेता की एंट्री हो गई है। इसी कड़ी में सूबे के जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, जिसे लेकर आग बबूला हुई भाजपा ने कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज कराई है।

दरअसल, बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, महिलाओं को शराबी बताने पर बीजेपी नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है। उन्होंने आगे लिखा कि, क्या तीजा वाले दिन तुम्हारी मां-बहनें भी शराब पीती हैं। तुम्हारी मां बहनें शराब पीती है इसलिए बुरा लग रहा है।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस
मुरैना
BJP Leader House Firing

कांग्रेस नेता पर FIR

बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। बीजेपी नेता ने जीतू पटवारी के बयान की सोशल मीडिया पर निंदा की थी। उसी पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्षद की टिप्पणी से गुस्साए भाजपा नेताओं ने घमापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष जी.एस ठाकुर ने बताया कि घमापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं के बयान पर एक और कांग्रेस नेता की एंट्री, FIR दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.