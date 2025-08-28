एमपी में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं के बयान पर एक और कांग्रेस नेता की एंट्री, FIR दर्ज

MP News :मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा आंकड़ों का हवाला देते हुए महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान पर भाजपा-कांग्रेस के बीच जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं को शराबी बताने वाले बयान में एक और कांग्रेस नेता की एंट्री हो गई है। इसी कड़ी में सूबे के जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, जिसे लेकर आग बबूला हुई भाजपा ने कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज कराई है।
दरअसल, बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, महिलाओं को शराबी बताने पर बीजेपी नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है। उन्होंने आगे लिखा कि, क्या तीजा वाले दिन तुम्हारी मां-बहनें भी शराब पीती हैं। तुम्हारी मां बहनें शराब पीती है इसलिए बुरा लग रहा है।
बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। बीजेपी नेता ने जीतू पटवारी के बयान की सोशल मीडिया पर निंदा की थी। उसी पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्षद की टिप्पणी से गुस्साए भाजपा नेताओं ने घमापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष जी.एस ठाकुर ने बताया कि घमापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।