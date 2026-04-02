6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

हाईकोर्ट जज को फोन करना पड़ा भारी, विधायक संजय पाठक पर अवमानना केस

MLA contacted judge controversy: जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के एक मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को क्रिमिनल कंटेम्ट चलाने का आदेश दे दिया। कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने यह आदेश दिए।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Manish Geete

Apr 02, 2026

sanjay pathak news

हाईकोर्ट जज को फोन करना पड़ा भारी, विधायक संजय पाठक पर अवमानना केस। (फोटो सोशल मीडिया)

BJP MLA Sanjay Pathak contempt of court case: अवैध उत्खनन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट जज से सीधे संपर्क करने के आरोप में भाजपा विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।

जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के एक मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को क्रिमिनल कंटेम्ट चलाने का आदेश दे दिया। कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने यह आदेश दिए। संजय पाठक कटनी जिले की विजयराघोगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं।

आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका के मुताबिक 1 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। उन्होंने अपने आदेश में इसका उल्लेख किया था कि विधायक संजय पाठक की ओर से उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे न्यायिक निष्पक्षता प्रभावित हो सकती थी। इस कारण उन्होंने उक्त प्रकरण की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए पूरे मामले को प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए थे।

'न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची'

याचिकाकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले को लेकर पहले संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत की गई थी, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फलस्वरूप याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त कृत्य न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इसके बाद विधायक संजय पाठक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज करने की मांग की गई, लेकिन खंडपीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया और अवमानना प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती ने पैरवी की थी।

विधायक परिवार की फर्मों पर वसूली का दबाव

लम्बे समय से 443 करोड़ रुपए की राशि जमा करने में आनाकानी करने वाले विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुसीबत अब और बढ़ सकती है। उनके परिवार से जुड़ी फर्मों को पहले नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, कोई जवाब नहीं मिला और न ही जमा नहीं की गई। छह महीने पुराने इस प्रकरण में जबलपुर कलेक्टर न्यायालय ने इन फर्मों को अंतिम अवसर देने के लिए समय समाप्ति नोटिस जारी किया है। इस प्रकरण में तीन फर्मों को नोटिस भेजा गया है। इनमें विधायक पाठक के परिवार से जुड़ी दो फर्म निर्मला मिनरल्स और आनंद माइनिंग कारपोरेशन शामिल हैं। तीसरी फर्म पेसिफिक एक्सपोर्टर्स हैं, जिसके संचालक सुमित अग्रवाल हैं। इनकी खदान सिहोरा के ग्राम रीठी में संचालित है। विधायक पाठक के परिवार की दोनों फर्म सिहोरा में प्रतापपुर, टिकरिया और दुबियारा में खनन करती हैं। जांच में पाया गया कि इन फर्मों ने स्वीकृत मात्रा से 84 लाख 57 हजार 640 टन अतिरिक्त आयरन ओर का खनन किया था। इसकी कुल वसूली योग्य राशि 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार रुपए है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 05:29 pm

Published on:

02 Apr 2026 04:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / हाईकोर्ट जज को फोन करना पड़ा भारी, विधायक संजय पाठक पर अवमानना केस

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘112 किमी.’ लंबी रिंग रोड से जुड़ेंगी 171 गांव की सड़कें, प्लान तैयार

Road Master Plan
जबलपुर

गिरफ्तारी के बाद बीमार पड़ा 12.87 करोड़ का बैंक घोटालेबाज, अब सहयोगी को ढूंढ रही CBI

Bank Fraud
जबलपुर

530 एमएम मोटी प्लेट को भी भेद देगा ओएफके जबलपुर का यह बम, सेना को सप्लाई शुरु

bomb2
जबलपुर

OBC आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई

Gwalior High Court Verdict on the 'Creamy Layer' in OBC Reservation
जबलपुर

सावधान! सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए सेक्सटॉर्शन गैंग, इस तरह लोगों को बना रहे ठगी का शिकार

Sextortion Gang Active
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.