खेती, दुकानों की आड़ में लील रहे महाकोशल के सबसे बड़े बुढ़ान सागर तालाब की जमीन

साजिश 01- ग्रीन बेल्ट पर दनादन हो रही पुराई

करीब एक दशक पहले तक जबलपुर से सिहोरा जाते समय पुराने हाइवे पर बुढ़ागर पहुंचने पर रोड के एक तरफ खूबसूरत तालाब राहगीरों का मनमोह लेता था। लेकिन आज ये दिखाई दे जाए यही बहुत बड़ी बात है। तालाब किनारे लगी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। तीन दर्जन से अधिक कच्चे पक्के निर्माण कर घर,धर्मकांटा, दुकानें, ढाबा व पेट्रोल पंप बना लिए गए हैं और कुछ की तैयारी चल रही है। निर्माण और कब्जों के लिए कई एकड़ तालाब की जमीन को पूर दिया गया है। हाइवे से लगी होने के कारण यह जमीन बेशकीमती है, जिस पर दबंगों व माफिया ने डाका डाल लिया है।