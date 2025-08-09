बदलता मौसम दे रहा एलर्जी, आंखे हो रहीं बीमार, इन बातों का रखें ध्यान

Eye Allergies: बारिश और बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। आंखों से लगातार आंसू आना, जलन, दर्द की समस्या हो रही है। कई को सूर्य की रोशनी में चश्मे के बगैर आंख खोलना मुश्किल हो रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार आंखों में एलर्जी, संक्रमण की समस्या और वायरल कंजक्टिवाइटिस से भी लोग ग्रस्त हैं। इसके पीछे एलर्जी, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण कारण है। लोग सतर्क रहें और अपने मन से आई ड्रॉप का उपयोग नहीं करें।