बदलता मौसम दे रहा एलर्जी, आंखे हो रहीं बीमार, इन बातों का रखें ध्यान

Eye Allergies: बारिश और बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। आंखों से लगातार आंसू आना, जलन, दर्द की समस्या हो रही है। कई को सूर्य की रोशनी में चश्मे के बगैर आंख खोलना मुश्किल हो रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार आंखों में एलर्जी, संक्रमण की समस्या और वायरल कंजक्टिवाइटिस से भी लोग ग्रस्त हैं। इसके पीछे एलर्जी, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण कारण है। लोग सतर्क रहें और अपने मन से आई ड्रॉप का उपयोग नहीं करें।
23 वर्षीय युवक को तीन दिन से आंखों से लगातार आंसू आने समस्या हो रही थी। यहां तक की सूर्य की रोशनी में आंख खोलना मुश्किल हो रहा था। जांच कराने में विशेषज्ञ चिकित्सक ने बताया कि वायरल हेमेरजी कंजक्टीवाइटिस के कारण समस्या हो रही है। उसे आई ड्रॉप के साथ सप्ताहभर की दवाईयां दी गईं।
केस 1: 39 वर्षीय महिला ने आंखों में दर्द, खुजलाहट की लगातार समस्या होने जांच कराई तो पता लगा कि उसे एलर्जी के कारण समस्या हो रही है। चिकित्सक ने दवाइयां देने के साथ ही धूल के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी गई।
केस 2: 28 साल की युवती को आंख में लगातार जलन होने के साथ ही आंसू बहने की समस्या हो रही थी। जांच में विशेषज्ञ चिकित्सक ने बताया कि वायरल हेमेरजी कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित होने के कारण समस्या हो रही है, उसे सप्ताहभर दवाइयां लेने के साथ ही सूर्य की किरणों व धूल के सीधे संपर्क में आने से बचने कहा है।
●एक या दोनों आंखों का लाल या गुलाबी दिखाई देना
●आंखों में जलन या खुजली होना
●आसामान्य रूप से अधिक आंसू निकलना
●आंखों से पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज निकलना
●आंखों में किरकिरी महसूस होना
●आंखों में सूजन
●कंजक्टिवा की छोटी-छोटी रक्त नलिकाएं सूज जाती हैं।
●आंखों में बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण
●छोटे बच्चों में टियर डक्ट (अश्रु नलिका) के पूरी तरह खुला न होना
●संक्रमण, एलर्जी, केमिकल के संपर्क में आने से
●वायरल कंजक्टिवाइटिस एडेनोवायरस के कारण
●वायरस के कारण
●बैक्टीरिया के संक्रमण से
●आंखों को हाथ से न छुएं।
● तौलिया, तकिया कवर, आंखों के मेकअप का सामान किसी से साझान करें।
●रूमाल, तकिये के कवर, तौलिया को को रोज़ धोएं।