जबलपुर में भारी बारिश में दबी कार, सीएम मोहन यादव का रीवा का दौरा निरस्त

CM Mohan yadav Jabalpur visit भारी बरसात की वजह से सीएम मोहन यादव ने रीवा का दौरा निरस्त कर दिया।

जबलपुर•Sep 17, 2024 / 04:04 pm• deepak deewan

CM Mohan yadav Jabalpur visit

CM Mohan Yadav’s visit to Rewa cancelled after heavy rains in Jabalpur मध्यप्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरु हो गया है। मंगलवार को सुबह से ही बरसात प्रारंभ हो गई। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जबर्दस्त बरसात हो रही है। रीवा में भारी बरसात के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने जिलेभर के स्कूलों में 18 सितंबर का अवकाश रखने का आदेश जारी किया है। जबलपुर में भी धुआंधार बरसात हो रही है। यहां एक बड़ा पेड़ गिर गया जिससे एक कार और ई रिक्शा दब गया। कार और रिक्शा सवार बाल बाल बचे। इस बीच भारी बरसात की वजह से सीएम मोहन यादव ने रीवा का दौरा निरस्त कर दिया।