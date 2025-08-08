सर्दी-जुकाम हो तो तुरंत कराएं इलाज वरना फट सकते हैं कान के पर्दे

कान के पर्दे में छेद होने या बहने के 100 में से करीब 10 दस मामलों में सर्दी जुकाम मुख्य वजह सामने आई है। डॉ. ग्रोवर ने बताया कि नवजात से लेकर 10 साल तक के बच्चों में कान के पर्दे में छेद होने के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। इसकी मुख्य वजह सर्दी-जुकाम का समय पर पूरा इलाज नहीं कराना है। डॉक्टरों के अनुसार जो इंफेक्शन नाक से नहीं निकल पाता है, वह कान के पास जमा होता रहता है और कान के पर्दे को फाडकऱ या छेद बनाकर बाहर आने लगता है। ऐसे में सर्दी तो एक समय पर ठीक हो जाती है, लेकिन कान के पर्दे की नई समस्या पैदा हो जाती है।