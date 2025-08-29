काले स्वरूप में विराजमान हैं केतू के अधिपति देवता, उग्र रूप में होती है गणेश जी की पूजा, धुएं से होती है आरती

धूम्र विनायक गणेश भगवान की स्थापना साल 2002 में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ में सहायक संचालक रहे पं. जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने की थी। उन्होंने बताया भगवान गणेश का यह रूप तंत्र साधना, कष्ट मुक्ति के साथ कलियुग में पू’य माना गया है। गणेश जी के इस रूप का उल्लेख संकट नाशक स्रोत के श्लोक धूम्र वर्णनम तथास्तमम् में मिलता है। ये प्रथम पू’य का आठवां अवतार माने जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार अलग-अलग युगों में गणेश जी के अलग स्वरूपों का पूजन मान्य किया गया है। कलियुग में धूम्रवर्ण स्वरूप का पूजन मान्य है।