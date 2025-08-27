Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

देश का अनोखा गणेश मंदिर, जहां मन्नतें पूरी होने पर चढ़ाई जाती है चांदी, उसी से हर साल बढ़ती जा रही गणेश की लंबाई

देश का अनोखा गणेश मंदिर, जहां मन्नतें पूरी होने पर चढ़ाई जाती है चांदी, उसी से हर साल बढ़ती जा रही गणेश की लंबाई

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 27, 2025

Unique Ganesh temple
Unique Ganesh temple

Unique Ganesh temple : प्रथम पूज्य भगवान गणेश का दस दिवसीय उत्सव बुधवार से शुरू हो गया है। घरों से लेकर पंडालों तक भगवान की मनोहारी प्रतिमाएं विराजेंगी। वहीं सिद्ध मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लगेगी। ऐसे में संस्कारधानी के एकमात्र रजत गणेश भगवान की चर्चा कैसे नहीं होगी। जो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। यानि मन्नतों की चांदी से उनका वजन और आकार दोनों बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को ललपुर स्थित सिद्ध गणेश धाम में दस दिवसीय पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Unique Ganesh temple : मन्नतों ने बनाया रजत गणेश

मंदिर के संस्थापक पं. प्रमोद तिवारी ने बताया ललपुर स्थित सिद्ध गणेश धाम की स्थापना आज से 15 व्र्श पूर्व की गई थी। आज रजत गणेश संस्कारधानी की पहचान बन चुके हैं। यहां मन्नतों के पूरे होने की मान्यता है। जो लोग मन्नतें मांगते हैं या पूर्ण हो जाती हैं, वे सामथ्र्य अनुसार चांदी चढ़ाकर जाते हैं। जिसके चलते हर एक दो साल में उस चांदी को मिलाकर गणेश जी की नई प्रतिमा बनवा ली जाती है। ऐसे में यह मन्नतों की चांदी से आज 41 किलो वजनी व आकार में भी दो फीट से ’यादा ऊंची हो चुकी है। ये प्रतिमा केवल गणेशोत्सव के दौरान ही बाहर आती है, बाकी पूरे साल सुरक्षित स्थान पर विराजमान कर गुप्त पूजन किया जाता है। शास्त्रों में चांदी से निर्मित गणेश मूर्ति की पूजा करने से धन, वैभव, सुख, शांति, सम्पदा प्राप्त होने एवं कष्टों का क्षरण कर जीवन में खुशहाली आने का उल्लेख मिलता है।

Unique Ganesh temple : आज से होंगे विविध पूजन विधान

गणेश धाम में बुधवार से 6 सितम्बर तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7.30 बजे तक षोडषोपचार पूजन के साथ अर्जी लगना शुरू हो जाएंगी। प्रतिदिन सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन पूजन किए जा सकेंगे। इसके अलावा विशेष तिथियों पर अलग से आयोजन होंगे। 6 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान का जल विहार कराया जाएगा। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 01:41 pm

Published on:

27 Aug 2025 01:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / देश का अनोखा गणेश मंदिर, जहां मन्नतें पूरी होने पर चढ़ाई जाती है चांदी, उसी से हर साल बढ़ती जा रही गणेश की लंबाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.