jabalpur में खुलेआम मौत को दावत, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे 500 निर्माण

electricity line : शहर में अंधांधुध बसाहट हो रही है। लोग ट्रांमिशन लाइन के नीचे अवैध रूप से आवासीय परिसर का निर्माण कर रहे हैं। इससे विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी के साथ हादसे हो रहे हैं। बिजली कंपनी ने सर्वे में जबलपुर में ऐसे 500 निर्माणों को चिन्हित किया है। सर्वे में यह पाया गया कि ट्रांमिशन लाइन के 17 मीटर के भीतर करीब 70 फीसदी मकान मौजूद हैं, जिनमें 30 फीसदी अति खतरनाक स्थिति में हैं। बिजली कंपनी ने कहा है कि इस तरह के निर्माण बिजली लाइनों के नजदीक होने के कारण खतरनाक हैं। बारिश के दौरान करंट लगने की घटना भी बढ़ जाती है।