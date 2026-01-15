15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार, ’30 रुपए’ तक बढ़ेगा बिजली बिल

Electricity bill: मध्य प्रदेश में नए साल में पहली बार सर्वाधिक बिजली की मांग का नया रिकार्ड बना...

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Jan 15, 2026

Electricity consumers

Electricity consumers प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Electricity bill: बिजली के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार डाला है। कंपनी ने 29 दिसंबर को आदेश जारी कर प्रदेश की तीन वितरण कंपनियों को 1.05 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज वसूलने के आदेश दिए हैं। यह वसूली 24 जनवरी तक की जानी है। इससे पहले नवंबर में फ्यूल सरचार्ज माइनस 2.23 प्रतिशत था। अब इसमें 3 प्रतिशत उपभोक्ताओं से औसतन 30 रुपए की ज्यादा वसूली की जाएगी।

पावर परचेस कीमत क्यों बढ़ी

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि 22 सितंबर से कोयले का कम्पेनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन घटाया गया था। बिजली उत्पादन सस्ता होने से विक्रय रेट भी कम होना चाहिए था। लेकिन पावर मैनेजमेंट कम्पनी के आदेश के बाद यह पता चला है कि पावर परचेस कास्ट कम होने के बजाय बढ़ गया। अक्टूबर में यह तीन रूपए 53 पैसे थी, उसमें 20 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई, जो नवंबर में तीन रुपए 73 पैसे हो गई। जन संगठनों के रजत भार्गव, वेदप्रकाश अधौलिया, टीके रायघटक डीके सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

बिजली की मांग बढ़ी

मध्य प्रदेश में नए साल में पहली बार सर्वाधिक बिजली की मांग का नया रिकार्ड बना। रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के चलते बुधवार सुबह 10.36 बजे मांग 19,895 मेगावॉट पहुंच गई। यह अब तक की सर्वाधिक मांग है। इससे पहले 31 दिसंबर को मांग 19,849 मेगावॉट दर्ज की गई थी। इस रबी सीजन में छठीं बार बिजली डिमांड का रिकॉर्ड टूटा है।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के जबलपुर, सागर व रीवा संभाग में 5380 मेगावॉट, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कमपनी के भोपाल और ग्वालियर संभाग में 6392, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के इंदौर, उज्जैन संभाग में 7780, एसईजेड और रेलवे में 353 मेगावॉट बिजली की मांग रही।

यहां से की आपूर्ति

जनरेशन कम्पनी के ताप विद्युत उत्पादन गृहों से 3369 मेगावॉट, जल विद्युत गृहों से 1450, नवकरणीय ऊर्जा से 1466, एनटीपीसी, बैंकिंग एवं अन्य माध्यमों से 13,610 मेगावॉट बिजली की सप्लाई की गई।

प्रदेश में बिजली की मांग

तारीख- बिजली की मांग

12 दिसंबर- 19,113 मेगावॉट
19 दिसंबर- 19,094 मेगावॉट
22 दिसंबर- 19,371 मेगावॉट
24 दिसंबर- 19,527 मेगावॉट
31 दिसंबर- 19849 मेगावॉट
14 जनवरी- 19,895 मेगावॉट

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 11:53 am

Published on:

15 Jan 2026 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार, ’30 रुपए’ तक बढ़ेगा बिजली बिल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अफसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकारें’, ट्रिब्यूनल ने लगाई फटकार

CAT Slams Centre-MP Government Over Cadre Review Delay Police Officers Promotion Case mp news
जबलपुर

MP में मकर संक्रांति पर लगेगा 1100 साल पुराना मेला, उमड़ेगा जनसैलाब

1100 Year Old Tilwara Ghat Makar Sankranti mela jabalpur mp news
जबलपुर

एमपी के जस्टिस सुजॉय पॉल बने कोलकाता के नये CJ, जानें जबलपुर में वकालत से शीर्ष पद तक का सफर

Justice Sujoy Paul jabalpur justice motivational journey
जबलपुर

एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा ‘ट्रैफिक-फ्री’, 80 फीट चौड़ी होगी पुलिया

jabalpur-flyover
जबलपुर

ये क्या! एमपी में हो गया गोबर-गोमूत्र घोटाला, कई अधिकारी-कर्मचारी बेनकाब

Scam Expose In MP
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.