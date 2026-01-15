बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार, ’30 रुपए’ तक बढ़ेगा बिजली बिल

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि 22 सितंबर से कोयले का कम्पेनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन घटाया गया था। बिजली उत्पादन सस्ता होने से विक्रय रेट भी कम होना चाहिए था। लेकिन पावर मैनेजमेंट कम्पनी के आदेश के बाद यह पता चला है कि पावर परचेस कास्ट कम होने के बजाय बढ़ गया। अक्टूबर में यह तीन रूपए 53 पैसे थी, उसमें 20 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई, जो नवंबर में तीन रुपए 73 पैसे हो गई। जन संगठनों के रजत भार्गव, वेदप्रकाश अधौलिया, टीके रायघटक डीके सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है।