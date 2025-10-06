अभी बुक कर लें टिकट, दीपावली पर 10 हजार तक महंगी होगी ‘फ्लाइट’ !

हालांकि जानकारों का मानना है कि यह 18 से 19 हजार तक पहुंच सकता है। यानी सीधे 10 हजार रुपए बढ़ सकते है। इसके पीछे का कारण इस रूट पर केवल एक ही विमान का होना है। जानकारों की माने तो यदि किसी रूट पर तीन या उससे अधिक कपनियों द्वारा फ्लाइट्स का संचालन किया जाता है, तो तीनों में प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे में फ्लायर्स को भी लाभ मिलता है। लेकिन जबलपुर से महज दो ही कपनियों द्वारा विमानों का संचालन किया जा रहा है।