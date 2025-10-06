Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

अभी बुक कर लें टिकट, दीपावली पर 10 हजार तक महंगी होगी ‘फ्लाइट’ !

MP News: सबसे कम फेयर इन दिनों जबलपुर से जगदलपुर का है। यह विमान सेवा सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को ही है।

less than 1 minute read

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2025

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: दीपावली पर हवाई जहाज से जबलपुर से दिल्ली, बैंगलूरु, हैदराबाद और मुंबई जाना और वहां से जबलपुर आना फिलहाल पिछले साल की अपेक्षा सस्ता पड़ रहा है। विमान कंपनियों ने फेयर में बढ़ोत्तरी नहीं की है। हालांकि दीपावली पास आएगी, तो फेयर में इजाफा हो सकता है। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा फेयर जबलपुर से बैंगलूरु जाने का है। दीपावली के एक दिन बाद का फेयर साढ़े नौ हजार रुपए है।

हालांकि जानकारों का मानना है कि यह 18 से 19 हजार तक पहुंच सकता है। यानी सीधे 10 हजार रुपए बढ़ सकते है। इसके पीछे का कारण इस रूट पर केवल एक ही विमान का होना है। जानकारों की माने तो यदि किसी रूट पर तीन या उससे अधिक कपनियों द्वारा फ्लाइट्स का संचालन किया जाता है, तो तीनों में प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसे में फ्लायर्स को भी लाभ मिलता है। लेकिन जबलपुर से महज दो ही कपनियों द्वारा विमानों का संचालन किया जा रहा है।

फ्लायर्स नहीं, इसलिए फेयर भी कम

सबसे कम फेयर इन दिनों जबलपुर से जगदलपुर का है। यह विमान सेवा सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को ही है। वहीं इस रूट पर फ्लायर्स का ग्राफ भी कम रहता है, इसलिए यहां का फेयर सामान्य दिनों के बराबर ही है।

कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा

पुणे, कोलकाता समेत देश के अन्य शहरों में हवाई यात्रा करने जाने वालों को या तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ रही है या फिर वे जबलपुर से नागपुर, इंदौर और भोपाल की यात्रा ट्रेन या कार से कर रहे हैं। इसके बाद वे वहां से फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / अभी बुक कर लें टिकट, दीपावली पर 10 हजार तक महंगी होगी ‘फ्लाइट’ !

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन चैट से सामने आया सच, महिला से परेशान होकर दी थी जान

jabalpur
जबलपुर

बीमा में बढ़ा लोगों का रुझान, पेंशन से बनाई दूरी

Life Insurance
जबलपुर

marriage promise : शादी का झांसा देकर बलात्कार, सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती

Married woman trapped in fake marriage promise burhanpur mp news
जबलपुर

एमपी में चल समारोह के बीच दनादन फायरिंग का Video, भाजपा-कांग्रेसियों में मारपीट के बाद मची भगदड़

Jabalpur News
जबलपुर

दशहरा चल समारोह में चली गोलियां, भाजपा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक समर्थक भिड़े

GUN SHOOT
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.