अच्छी पहल: कम्बाईन वेडिंग प्लान का चलन बढ़ा, अब शादी के खर्चों पर दोनों परिवार बन रहे भागीदार

A good wedding planning : शहर में एक से बढकऱ एक महंगी और थीम बेस्ड शादियों का चलन बढ़ गया है। अब दूल्हा-दुल्हनकी एंट्री से लेकर फेरे और विदाई सब कुछ प्लानिंग के साथ होने लगा है। ऐसे में खर्च भी सामान्य से अधिक हो रहा है। ऐसे बढ़ते खर्च को कंट्रोल करने और अच्छे से अच्छे वैन्यू में शादी करने के लिए लोग अब कम्बाईन वेडिंग प्लानिंग करने लगे हैं। यानि वर और वधू पक्ष मिलकर एक साथ बराबर खर्चे उठा रहे हैं। ऐसे में उनका खर्च तो कम हो ही रहा है। रिश्तेदारों के साथ शादी का मजा भी दोगुना हो रहा है।