Good News: दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में एमपी के दो जुड़वां भाई, अमरीका ने जारी की सूची

MP Twins brother scientist name are in Top Scientist of the World list America (photo: patrika)
Good News: मरीका की स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व के टॉप दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इसमें संस्कारधानी के जुड़वां भाई प्रोफेसर अनिल कुमार वाजपेयी और प्रोफेसर सुनील कुमार वाजपेयी के नाम भी हैं। दोनों भाइयों के पॉलिमर विज्ञान क्षेत्र में किए जाने वाले विशेष शोध कार्य व प्रकाशित जर्नल को ध्यान में रखते हुए स्थान दिया गया है। डॉ. अनिल के 300 और डॉ. सुनील के 200 इंटरनेशनल जर्नल भी पॉलिमर विज्ञान से जुड़े कंटेंट पर प्रकाशित हो चुके हैं। दोनों भाई साइंस कॉलेज से वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
प्लास्टिक और रबर के गुणों और विभिन्न अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। यह पदार्थ विज्ञान को रसायन विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग को जोड़ता है। पॉलिमर विज्ञान के अनुसंधान चिकित्सा, आधुनिक पैकेजिंग, ऑटोमोटिव, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र को हमेशा प्रभावित करते हैं। इसके बाद भी कॉलेज लैब में रिसर्च स्कॉलर का काम करते हैं।
एमपी के जबलपुर के रहने वाले प्रोफेसर भाइयों का कहना है कि अमरीका की यूनिवर्सिटी ने लगातार पांचवें साल यह सूची जारी की, जिसमें उनका नाम श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शुमार है। डॉ. अनिल व सुनील वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने लोडेड नैनो पार्टिकल प्रोटीन पर शोध किया है। पाया कि आमतौर पर कैंसर के मरीजों को जब कीमोथैरेपी या अन्य उपचार दिया जाता है तो ड्रग बॉडी में कैंसर सेल्स के साथ अच्छे सेल्स भी खत्म कर देता है। इसके विपरीत लैब स्टडी में यह पाया कि प्रोटीन नैनो पार्टिकल ड्रग का उपयोग बॉडी में सिर्फ कैंसर सेल्स को ही नष्ट करेंगे।
