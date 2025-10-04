Good News: दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में एमपी के दो जुड़वां भाई, अमरीका ने जारी की सूची

एमपी के जबलपुर के रहने वाले प्रोफेसर भाइयों का कहना है कि अमरीका की यूनिवर्सिटी ने लगातार पांचवें साल यह सूची जारी की, जिसमें उनका नाम श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शुमार है। डॉ. अनिल व सुनील वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने लोडेड नैनो पार्टिकल प्रोटीन पर शोध किया है। पाया कि आमतौर पर कैंसर के मरीजों को जब कीमोथैरेपी या अन्य उपचार दिया जाता है तो ड्रग बॉडी में कैंसर सेल्स के साथ अच्छे सेल्स भी खत्म कर देता है। इसके विपरीत लैब स्टडी में यह पाया कि प्रोटीन नैनो पार्टिकल ड्रग का उपयोग बॉडी में सिर्फ कैंसर सेल्स को ही नष्ट करेंगे।