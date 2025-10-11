गुलाब जामुन : रोज 350 किलो गुलाब जामुन खा जाते हैं इस शहर के लोग – देखें वीडियो

Gulab Jamun: गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। विशुद्ध भारतीय मिठाइयों में शुमार यह व्यंजन जबलपुर की मिठाई की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिना गुलाब जामुन के कोई भी उत्सव अधूरा सा लगता है। जानकारों के अनुसार जिले में सबसे ज्यादा खोवा की खपत इसे बनाने के लिए ही होती है। जबलपुर में कुछ मिठाई की दुकानें केवल गुलाब जामुन की खूबियों के लिए देशभर में अपनी पहचान रखती हैं।