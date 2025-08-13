‘मानसून की वापसी’ के संकेत, लगातार तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने कई जिलों में तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और पांढुर्णा जिले शामिल हैं। राजधानी भोपाल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश की अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस समय मध्य प्रदेश पर तीन मौसम प्रणालियों का प्रभाव पड़ रहा है।