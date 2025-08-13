Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

'मानसून की वापसी' के संकेत, लगातार तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी

MP News: मौसम विभाग ने कई जिलों में तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है......

जबलपुर

Astha Awasthi

Aug 13, 2025

MP News: इस बार अगस्त माह में बारिश का दौर थमा हुआ है। अगस्त माह में 12 दिन में महज 3 मिमी बारिश दर्ज हुई है। धूप के बीच बादलों की आवाजाही बनी रही। कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। इससे उमस में कुछ हद तक कमी आई। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो 15 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस दौरान जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं भारी तो कहीं तेज बारिश का दौर चलेगा। जबलपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या बूंदाबांदी की संभावना है।

पारा हुआ सामान्य

बीते दिन भी सुबह से शाम तक बादलों की आवाजाही लगी रही। बीच बीच में बूदाबांदी हुई। अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया। यह सामान्य था। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 774.3 मिमी (30.5 इंच ) पर स्थिर है।

मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कई जिलों में तीन दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, रीवा, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और पांढुर्णा जिले शामिल हैं। राजधानी भोपाल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश की अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस समय मध्य प्रदेश पर तीन मौसम प्रणालियों का प्रभाव पड़ रहा है।

13 Aug 2025 05:43 pm

