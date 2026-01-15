15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

‘तलाक-बच्चों’ को लेकर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, ‘मिलने से रोका नहीं जा सकता…’

MP News: हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि तलाक के मुकदमे पति-पत्नी के बीच मानसिक पीड़ा पैदा करते हैं....

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Jan 15, 2026

High Court

High Court (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि परिवारों के बच्चे दंपती की कलह का खामियाजा भुगतने के लिए विवश होते हैं। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ कुटुम्ब न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके जरिए तीन साल के मासूम को पिता से मिलने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।

हाईकोर्ट ने कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर के आदेश पर ऐतराज करते हुए कहा कि महज आधे वाक्य में यह लिख देना कि पिता अपने बच्चे से मिलना नहीं चाहता, इसलिए कोर्ट किसी को मजबूर नहीं कर सकता। वस्तुतः ऐसा आदेश स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा, ऐसे आदेश पर मुहर नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने कुटुम्ब न्यायालय को आवेदन का गुण-दोष के आधार पर पुनः विचार कर नए सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश दिए।

पति-पत्नी की काउंसिलिंग करानी चाहिए थी

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि तलाक के मुकदमे पति-पत्नी के बीच मानसिक पीड़ा पैदा करते हैं। सबसे अधिक तनाव बच्चों को सहना पड़ता है। बचपन में मिला मानसिक आघात उनके भविष्य के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जब बच्चा पिता से मिलने की जिद कर रहा था, तब फैमिली कोर्ट को पति-पत्नी की काउंसिलिंग करानी चाहिए थी या प्रशिक्षित मीडिएटर की मदद लेनी चाहिए थी।

यह है मामला

राजधानी भोपाल निवासी महिला ने पति के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पति ने पहले कुटुम्ब न्यायालय में विवाह विच्छेद का प्रकरण दायर किया था, जो भोपाल स्थानांतरित हो गया। दम्पती का तीन वर्ष साल का बच्चा मां के साथ रह रहा है। बच्चे ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पिता मिलने से इनकार कर रहा था। इस पर महिला ने कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन दिया, जिसे 9 अप्रैल, 2025 को निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

पति का तर्क पत्नी परेशान करना चाहती है

हाई कोर्ट के समक्ष पति ने दलील दी कि पत्नी पहले बच्चे से कहती थी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। अब जबलपुर से भोपाल बुलाने की मंशा से बच्चे को आधार बनाकर यह आवेदन किया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 04:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ‘तलाक-बच्चों’ को लेकर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, ‘मिलने से रोका नहीं जा सकता…’

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार, ’30 रुपए’ तक बढ़ेगा बिजली बिल

Electricity consumers
जबलपुर

‘अफसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकारें’, ट्रिब्यूनल ने लगाई फटकार

CAT Slams Centre-MP Government Over Cadre Review Delay Police Officers Promotion Case mp news
जबलपुर

MP में मकर संक्रांति पर लगेगा 1100 साल पुराना मेला, उमड़ेगा जनसैलाब

1100 Year Old Tilwara Ghat Makar Sankranti mela jabalpur mp news
जबलपुर

एमपी के जस्टिस सुजॉय पॉल बने कोलकाता के नये CJ, जानें जबलपुर में वकालत से शीर्ष पद तक का सफर

Justice Sujoy Paul jabalpur justice motivational journey
जबलपुर

एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा ‘ट्रैफिक-फ्री’, 80 फीट चौड़ी होगी पुलिया

jabalpur-flyover
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.