‘तलाक-बच्चों’ को लेकर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, ‘मिलने से रोका नहीं जा सकता…’

राजधानी भोपाल निवासी महिला ने पति के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पति ने पहले कुटुम्ब न्यायालय में विवाह विच्छेद का प्रकरण दायर किया था, जो भोपाल स्थानांतरित हो गया। दम्पती का तीन वर्ष साल का बच्चा मां के साथ रह रहा है। बच्चे ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पिता मिलने से इनकार कर रहा था। इस पर महिला ने कुटुम्ब न्यायालय में आवेदन दिया, जिसे 9 अप्रैल, 2025 को निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।