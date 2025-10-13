एमपी में फिर चली जेसीबी, सख्ती दिखाकर धराशायी कर दिया मदरसा

Jabalpur- एमपी में एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने लगी है। जबलपुर में तो सोमवार को एक मदरसा को ढहा दिया गया। जेसीबी चलाकर इस अवैध मदरसा को धराशायी कर दिया गया। इसका निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा था वह निजी भूमि नहीं है बल्कि सरकारी है। कुछ हिंदू संगठनों ने प्रशासन को मामले की शिकायत की। जांच के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मदरसा को जेसीबी से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मदरसा बनाने के लिए एक किन्नर ने पैसे दिए हैं जबकि इसका निर्माण एक महिला तक्सीम बानो की देखरेख में किया जा रहा था।