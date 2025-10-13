Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

एमपी में फिर चली जेसीबी, सख्ती दिखाकर धराशायी कर दिया मदरसा

Jabalpur- एमपी में एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने लगी है। जबलपुर में तो सोमवार को एक मदरसा को ढहा दिया गया।

less than 1 minute read

जबलपुर

image

deepak deewan

Oct 13, 2025

Illegal Madrasa demolished with JCB in Jabalpur

Illegal Madrasa demolished with JCB in Jabalpur- demo pic (फोटो सोर्स: AI Image)

Jabalpur- एमपी में एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने लगी है। जबलपुर में तो सोमवार को एक मदरसा को ढहा दिया गया। जेसीबी चलाकर इस अवैध मदरसा को धराशायी कर दिया गया। इसका निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा था वह निजी भूमि नहीं है बल्कि सरकारी है। कुछ हिंदू संगठनों ने प्रशासन को मामले की शिकायत की। जांच के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मदरसा को जेसीबी से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मदरसा बनाने के लिए एक किन्नर ने पैसे दिए हैं जबकि इसका निर्माण एक महिला तक्सीम बानो की देखरेख में किया जा रहा था।

प्रशासन ने आधारताल तहसील के आयशा नगर क्षेत्र में बन रहे मदरसा की बिल्डिंग ढहा दी है। इसका निर्माण सरकारी जमीन पर किया जा रहा था। तहसीलदार, एसडीओपी और आधारताल थाना प्रभारी की टीम व उनके सहयोगियों ने सोमवार को कार्रवाई कर सरकारी जमीन पर किया जा रहा कब्जा सख्ती से हटा दिया है।

हिंदू संगठन ने प्रशासन को शिकायत की

हिंदू संगठन ने प्रशासन को शिकायत की कि कुदवारी गांव में खसरा नंबर 135 की सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया जा रहा है। करीब 950 वर्गफीट में इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन ने नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन मदरसा निर्माण का काम नहीं रोका गया। इसपर सोमवार को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी चलाकर पिलर आदि जमींदोज कर दिए।

नायब तहसीलदार रमेश कुमार कोष्ठी ने बताया कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन अब तक्सीम बानो से पूछताछ करेगा।

