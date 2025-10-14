emotional blackmailing का कारोबार, एक दिन में कमा रहे 500 से 1500 हजार

दशहरा के दूसरे दिन सिविक सेंटर में दो महिला भिखारिन आपस में झगड़ गईं। जिसकी वजह एक कार चालक महिला द्वारा दी गई भीख थी। जिसमें उसने पचास का नोट देते हुए आपस में बांटने को कहा था। लेकिन पैसा लेने वाली भिखारिन महिला के जाने के बाद पैसे देने से इंकार करने लगी थी। बातों बातों में पता चला कि सिविक सेंटर मॉल, चौपाटी, गौरीघाट सहित शहर के प्रमुख चौराहे इन्होंने आपस में बांट रखे हैं और इनकी एक दिन की कमाई 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक है। इसके अलावा खाने पीने का सामान अलग से मिल जाता है।