26 अक्टूबर से जबलपुर से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट, देखें टाइम टेबल

Jabalpur Delhi Flight : संस्कारधानी वासियों के लिए खुशखबर। जबलपुर-दिल्ली-जबलपुर रूट पर इंडिगो 26 अक्टूबर से एयरबस शुरू करने जा रही है। इसे मिलाकर शहर से दिल्ली जाने और वापसी के लिए रोजाना दो लाइट्स मिल सकेंगी। वर्तमान में इस रूट पर दो लाइट संचालित हो रही थीं। इसमें से एक सप्ताहिक थी। विमान सेवा शुरू होने के बाद लायर्स का ग्राफ बढ़ेगा।
एलायंस एयर ने पूर्व में इस रूट पर नियमित विमान सेवा शुरू की थी। विमानों की कमी के कारण सप्ताह में केवल रविवार और बुधवार को ही दिल्ली जाने के लिए एलायंस एयर की एक लाइट है। वहीं दिल्ली से जबलपुर आने का भी यही हाल है। 26 अक्टूबर से एलायंस एयर ने भी समय में परिवर्तन किया है। नए टाइम टेबल के अनुसार विमान सोमवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। वापसी में गुरुवार को दिल्ली से जबलपुर आएगा।
जबलपुर से उड़ान
दोपहर 02 और दोपहर 03.20 बजे
दिल्ली पहुंचने का समय
दोपहर 03.20 और दोपहर 04.55 बजे
दिल्ली से उड़ान
सुबह 11:55, दोपहर 01:15 बजे
जबलपुर पहुंचेगा
दोपहर 01:30, 02:50 बजे
जबलपुर से उड़ान
दोपहर 0३.45 बजे सोमवार
दिल्ली पहुंचने का समय
शाम 05.50 बजे
दिल्ली से उड़ान
सुबह 07-50 बजे गुरुवार को
जबलपुर पहुंचेगा
सुबह 09:55 बजे
दिल्ली-जबलपुर रूट पर इंडिगो जो विमान सेवा शुरू कर रही है, उसकी लायर क्षमता 180 है। जानकारी के अनुसार इस रूट पर इंडिगो को पर्याप्त लायर्स मिल रहे थे। सर्वे के बाद एक और विमान सेवा शुरू की जा रही है।
