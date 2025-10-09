26 अक्टूबर से जबलपुर से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट, देखें टाइम टेबल

एलायंस एयर ने पूर्व में इस रूट पर नियमित विमान सेवा शुरू की थी। विमानों की कमी के कारण सप्ताह में केवल रविवार और बुधवार को ही दिल्ली जाने के लिए एलायंस एयर की एक लाइट है। वहीं दिल्ली से जबलपुर आने का भी यही हाल है। 26 अक्टूबर से एलायंस एयर ने भी समय में परिवर्तन किया है। नए टाइम टेबल के अनुसार विमान सोमवार को दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। वापसी में गुरुवार को दिल्ली से जबलपुर आएगा।