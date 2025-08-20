एमपी के इस महानगर में महज 8 मिनिट में सिमट जाएगी 45 मिनट की दूरी

Nitin Gadkari- मध्यप्रदेश के इस महानगर को जल्द ही आवागमन की बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। यहां एक विशाल फ्लाई ओवर बनाया गया है जोकि 45 मिनट की दूरी को महज 8 मिनिट में सिमटा देगा। महानगर जबलपुर में मदनमहल से दमोह नाका तक ये फ्लाई ओवर बनाया गया है जिसका केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुधवार को फ्लाई ओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की।