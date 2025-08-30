Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

बेरोजगारी से मजबूर दो भाई बने किन्नर, ट्रेनिंग के बदले रोज चुकाते थे 500 रुपए, ट्रेन में अड़ीबाजी पड़ी भारी

Jabalpur News: किन्नर बनने के लिए ली ट्रेनिंग, पकड़े गए तो चौंकाने वाला खुलासा, ट्रेनर का नाम भी उगला, ट्रेनिंग के बदले हर दिन चुका रहे थे 500 रुपए...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 30, 2025

Jabalpur News
Jabalpur News: किन्नर से 500 रुपए हर दिन देकर सीखा वसूली का तरीका, गिरफ्तार.(photo: पत्रिका)

Jabalpur News: नौकरी, रोजगार नहीं मिलने पर सगे भाई किन्नर के वेश में ट्रेनों में बधाई के नाम पर वसूली करने लगे, लेकिन एक यात्री से अड़ीबाजी भारी पड़ गई। मारपीट के आरोप में आरपीएफ ने गिरफ्तार किया तो, पोल खुली।

पूछताछ में ट्रेनर किन्नर का नाम भी सामने आया है, जिसे वह हर दिन 500 रुपए देते थे। रेलवे पुलिस के अनुसार सोमनाथ एक्सप्रेस में एक यात्री ने दो नकली किन्नरों द्वारा मारपीट की शिकायत की थी। इस पर टीम ने मदन महल स्टेशन पर संदिग्ध हरकत के साथ भागते दो युवकों को पकड़ा। झोले की तलाशी में महिलाओं के कपड़े मिले।

MP News

पन्ना के रहने वाले

आरोपी उमेश कुमार दहायत और रजनीश कुमार दहायत पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के पड़रिया कलां के निवासी हैं। लंबे समय से ट्रेनों में वसूली कर रहे थे। आरपीएफ प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ रेलवे अधिनियम सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

