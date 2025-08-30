बेरोजगारी से मजबूर दो भाई बने किन्नर, ट्रेनिंग के बदले रोज चुकाते थे 500 रुपए, ट्रेन में अड़ीबाजी पड़ी भारी

पूछताछ में ट्रेनर किन्नर का नाम भी सामने आया है, जिसे वह हर दिन 500 रुपए देते थे। रेलवे पुलिस के अनुसार सोमनाथ एक्सप्रेस में एक यात्री ने दो नकली किन्नरों द्वारा मारपीट की शिकायत की थी। इस पर टीम ने मदन महल स्टेशन पर संदिग्ध हरकत के साथ भागते दो युवकों को पकड़ा। झोले की तलाशी में महिलाओं के कपड़े मिले।