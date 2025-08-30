बेरोजगारी से मजबूर दो भाई बने किन्नर, ट्रेनिंग के बदले रोज चुकाते थे 500 रुपए, ट्रेन में अड़ीबाजी पड़ी भारी

Jabalpur News: नौकरी, रोजगार नहीं मिलने पर सगे भाई किन्नर के वेश में ट्रेनों में बधाई के नाम पर वसूली करने लगे, लेकिन एक यात्री से अड़ीबाजी भारी पड़ गई। मारपीट के आरोप में आरपीएफ ने गिरफ्तार किया तो, पोल खुली।
पूछताछ में ट्रेनर किन्नर का नाम भी सामने आया है, जिसे वह हर दिन 500 रुपए देते थे। रेलवे पुलिस के अनुसार सोमनाथ एक्सप्रेस में एक यात्री ने दो नकली किन्नरों द्वारा मारपीट की शिकायत की थी। इस पर टीम ने मदन महल स्टेशन पर संदिग्ध हरकत के साथ भागते दो युवकों को पकड़ा। झोले की तलाशी में महिलाओं के कपड़े मिले।
आरोपी उमेश कुमार दहायत और रजनीश कुमार दहायत पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के पड़रिया कलां के निवासी हैं। लंबे समय से ट्रेनों में वसूली कर रहे थे। आरपीएफ प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ रेलवे अधिनियम सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।