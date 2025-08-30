Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर में रैगिंग का शर्मनाक मामला, टॉयलेट पॉट पर मुंह रख किया फ्लश!

Indore Ragging Case: देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के IIT में रैगिंग के दो मामले, यूजीसी में शिकायत, 6 सीनियर्स पर हुआ एक्शन, दूसरा मामला घिनौना और शर्मनाक... पुलिस से शिकायत...

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 30, 2025

Indore Ragging Case
Indore Ragging Case (photo: social media )

Indore Ragging Case: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IIT Indore) में रैगिंग के दो मामले सामने आ हैं। एक में यूजीसी को शिकायत की गई। जांच के बाद छह सीनियर्स को हॉस्टल से निष्कासित किया गया। दूसरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। चीफ हॉस्टल वार्डन डॉ. जीएस प्रजापति को मामले की खबर तक नहीं है।

दरअसल, ए हॉस्टल में बीई फस्र्ट ईयर के विद्यार्थियों के साथ सीनियर्स ने रैगिंग (Indore Ragging Case) की तो पीड़ितों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। मारपीट का आरोप लगाया। 19 अगस्त को यूजीसी ने कार्रवाई करने को कहा। आइईटी प्रबंधन ने छह विद्यार्थियों की पहचान की। यह बीटेक सेकंड ईयर के हैं। सी हॉस्टल में रह रहे थे। आइईटी प्रशासन ने इन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया।

ग्वालियर रीजनल पर्यटन कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन, सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल
ग्वालियर
Gwalior Regional Tourism Conclave 2025

रात में एक और घटना

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बुधवार रात फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की बीटेक थर्ड और फोर्थ ईयर के विद्यार्थियों ने हॉस्टल पहुंचकर रैगिंग ली। मारपीट भी की। इसमें कई विद्यार्थियों की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ को शौचालय के पॉट पर मुंह रख फ्लश किए गए। विद्यार्थियों और परिजन ने शिकायत आइईटी प्रबंधन, पुलिस से की है। आइईटी इंदौर के प्रभारी डायरेक्टर डॉ. प्रतोष बंसल ने छह विद्यार्थियो को हॉस्टल से निष्कासित करने की पुष्टि की। दूसरे मामले (Indore Ragging Case) में अनभिज्ञता जाहिर की।

हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की अनसुनी कहानियां, बेटे अशोक कुमार की जुबानी…Exclusive Interview
Patrika Special News
Major Dhyanchand son ashok kumar exclusive interview

30 Aug 2025 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में रैगिंग का शर्मनाक मामला, टॉयलेट पॉट पर मुंह रख किया फ्लश!

