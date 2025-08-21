jabalpur weather : कल जमकर बरसे बादल, आज भी भारी बारिश के आसार

jabalpur weather : शहर में मानसून की जोरदार वापसी हुई है। बुधवार को सुबह बादल छाए, लेकिन दोपहर होते ही धूप की तपिश तेज हो गई। उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। वहीं दोपहर 1 बजे अचानक मौसम के बदलते ही आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को जबलपुर सहित संभाग के जिलों में भारी बारिश, मेघगर्जन और बिजली चमकने गिरने का अलर्ट जारी किया गया है । इस दौरान 2- 3 इंच तक पानी गिर सकता है। वर्षा का क्रम 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है।