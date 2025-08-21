jabalpur weather : कल जमकर बरसे बादल, आज भी भारी बारिश के आसार

jabalpur weather : शहर में मानसून की जोरदार वापसी हुई है। बुधवार को सुबह बादल छाए, लेकिन दोपहर होते ही धूप की तपिश तेज हो गई। उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। वहीं दोपहर 1 बजे अचानक मौसम के बदलते ही आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को जबलपुर सहित संभाग के जिलों में भारी बारिश, मेघगर्जन और बिजली चमकने गिरने का अलर्ट जारी किया गया है । इस दौरान 2- 3 इंच तक पानी गिर सकता है। वर्षा का क्रम 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, इस समय मानसून की एक ट्रफ लाइन, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो ट्रफ और एक लो प्रेशर एरिया सक्रिय हैं। जबलपुर संभाग में तेज बारिश होने के समीकरण बने हैं। 21 व और 22 अगस्त को सिस्टम स्ट्रांग होगा जिससे गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।
अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक था।वहीं रात का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।यह सामान्य से एक डिग्री अधिक था। हवा में नमी बढ़कर 95 फीसदी दर्ज की गई। सुबह से शाम 5.30 बजे तक कुल 6.8 मिमी बारिश के साथ सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 872 मिमी (34.33 इंच ) पहुंच गया।