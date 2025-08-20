जबलपुर के डिफेंस पार्क से कलपुर्जों के उत्पादन की खुलेगी राह, रक्षा मंत्रालय से मिलेंगे शहर के वेंडर

जबलपुर में चार आयुध निर्माणियां हैं। इनमें तीनों सेनाओं के लिए हथियारों का उत्पादन किया जाता है। इन हथियारों को तैयार करने में हजारों प्रकार के कलपुर्जें लगते हैं। इनमें कुछ आइटम निर्माणियां खुद तैयार करती हैं। वहीं ज्यादातर को दूसरी जगहों से क्रय किया जाता है। इनकी इकाइयां लगी हुई हैैं। जबलपुर में रिछाई और अधारताल में डिफेंस एंसेलरीज में यही काम होता है। इन्हें सबसे ज्यादा वर्कलोड वीकल फैक्ट्री से मिलता था। उस समय शक्तिमान सैन्य वाहन बनता था। बाद में एलपीटीए और स्टालियन वाहन बनने लगे। इनकी संख्या प्रतिवर्ष 4 से 5 हजार तक होती थी।