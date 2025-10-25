जबलपुर का गॉड ग्रुप, ऑर्गन, बॉडी डोनेशन के लिए बना लोगों की प्रेरणा

Organ Donation : जब कोई अपना दुनिया को अलविदा कहता है तो उसका अंतिम संस्कार करना भी कष्टदायी होता है, क्योंकि इस दौरान उसकी देह को जलते देखना या फिर खाक होते देखना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता के लिए स्वयं के साथ अपनों की देह को भी अर्पित करने में सच्ची सेवा समझते हैं। शहर का गुजराती समाज कुछ ऐसा ही काम पिछले तीन सालों से करता चला आ रहा है। वे न केवल अपनों के दुनिया छोड़ जाने के गम को साझा कर रहे हैं, बल्कि भावी डॉक्टरों को शोध के लिए उनकी देहदान कर रहे हैं। गुजराती समाज की इस पहल की चर्चा आज पूरे शहर में हो रही है।