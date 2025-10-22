हाइवे पर ग्रिल चोर गिरोह सक्रिय, काटकर ले गए दर्जनों ग्रिल, जिम्मेदारों को खबर तक नहीं

NH 12 case
NH 12 case: चोरों को न तो पुलिस का खौफ है और न आम नागरिकों की सुरक्षा से उसे कोई लेना देना है। यही वजह है कि वे स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालने से नहीं चूक रहे हैं। मामला हाईवे और सर्विस रोड के बीच सुरक्षा दीवार के तौर पर लगाई गई सुरक्षा रेलिंग का है। जो धीरे धीरे चोरी होती जा रही है। जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है।
भेड़ाघाट बायपास से भोपाल की ओर जाने वाले एनएच 12 के दोनों किनारों पर सर्विस रोड बनी हुई है। करीब 25 किमी के दायरे में सर्विस रोड और हाइवे के बीच लगी रेलिंग की दर्जनों जालियां चोर काटकर ले गए हैं। यह सिललिसा पिछले एक साल से जारी है। यहां के व्यापारियों ने बताया कि रेलिंग हाइवे और सर्विस रोड को अलग-अलग करने और यहां एक दूसरे के यातायात को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लगाई गईं थीं। किंतु देखरेख के अभाव व सुरक्षा नहीं होने से रेलिंग चोर गिरोह इन्हें काटकर ले जा रहा है। अब तक करीब दो दर्जन से अधिक रेलिंग चोर काटकर ले जा चुके हैं।
स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि रेलिंग चोरी होने और काटे जाने की सूचना कई बार एनएचएआई के अधिकारियों, संबंधित पुलिस थाने में दी जा चुकी है।इसके बावजूद आज तक एक भी चोर को पकड़ा नहीं जा सकता है। इससे सर्विस रोड पर चलने वालों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। कभी भी हाईवे से गुजर रहे तेज रफ्तार वाहन यहां घुसकर तबाही मचा सकते हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलिंग को चुराने या काटने से पहले कुछ लोग दिन में उन्हें खींचतान करके टेढ़ा मेड़ा कर जाते हैं। एक दो दिन में जब वह हिलने लगती है तो रात में कटर लाकर उसे काटकर ले जाते हैं। यह सिलसिला एक साल से जारी है। जबलपुर से 25 किमी की दूरी तक दर्जनों की संख्या में रेलिंग काटी जा चुकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग