Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

हाइवे पर ग्रिल चोर गिरोह सक्रिय, काटकर ले गए दर्जनों ग्रिल, जिम्मेदारों को खबर तक नहीं

हाइवे पर ग्रिल चोर गिरोह सक्रिय, काटकर ले गए दर्जनों ग्रिल, जिम्मेदारों को खबर तक नहीं

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 22, 2025

NH 12 case

NH 12 case

NH 12 case: चोरों को न तो पुलिस का खौफ है और न आम नागरिकों की सुरक्षा से उसे कोई लेना देना है। यही वजह है कि वे स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालने से नहीं चूक रहे हैं। मामला हाईवे और सर्विस रोड के बीच सुरक्षा दीवार के तौर पर लगाई गई सुरक्षा रेलिंग का है। जो धीरे धीरे चोरी होती जा रही है। जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है।

NH 12 case: एनएच 12 का मामला

भेड़ाघाट बायपास से भोपाल की ओर जाने वाले एनएच 12 के दोनों किनारों पर सर्विस रोड बनी हुई है। करीब 25 किमी के दायरे में सर्विस रोड और हाइवे के बीच लगी रेलिंग की दर्जनों जालियां चोर काटकर ले गए हैं। यह सिललिसा पिछले एक साल से जारी है। यहां के व्यापारियों ने बताया कि रेलिंग हाइवे और सर्विस रोड को अलग-अलग करने और यहां एक दूसरे के यातायात को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लगाई गईं थीं। किंतु देखरेख के अभाव व सुरक्षा नहीं होने से रेलिंग चोर गिरोह इन्हें काटकर ले जा रहा है। अब तक करीब दो दर्जन से अधिक रेलिंग चोर काटकर ले जा चुके हैं।

NH 12 case: जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि रेलिंग चोरी होने और काटे जाने की सूचना कई बार एनएचएआई के अधिकारियों, संबंधित पुलिस थाने में दी जा चुकी है।इसके बावजूद आज तक एक भी चोर को पकड़ा नहीं जा सकता है। इससे सर्विस रोड पर चलने वालों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। कभी भी हाईवे से गुजर रहे तेज रफ्तार वाहन यहां घुसकर तबाही मचा सकते हैं।

NH 12 case: पहले करते हें टेढ़ा-मेड़ा

स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलिंग को चुराने या काटने से पहले कुछ लोग दिन में उन्हें खींचतान करके टेढ़ा मेड़ा कर जाते हैं। एक दो दिन में जब वह हिलने लगती है तो रात में कटर लाकर उसे काटकर ले जाते हैं। यह सिलसिला एक साल से जारी है। जबलपुर से 25 किमी की दूरी तक दर्जनों की संख्या में रेलिंग काटी जा चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 04:07 pm

Published on:

22 Oct 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / हाइवे पर ग्रिल चोर गिरोह सक्रिय, काटकर ले गए दर्जनों ग्रिल, जिम्मेदारों को खबर तक नहीं

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर खरीदी 500 करोड़ की ज्वेलरी, 1300 करोड़ का हुआ कारोबार

jewellery rate
जबलपुर

मौसम में बदलाव… मप्र में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड

Weather Change
समाचार

दीपावली पर ‘बिजली कंपनी’ को करोड़ों का नुकसान, बन गया नया रिकॉर्ड

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

आखिर कब बनेगा सिहोरा जिला? लोगों ने जलाए खून के दीये, उग्र आंदोलन की चेतावनी

जबलपुर

सिस्टम ने नहीं सुनी तो नाराज ग्रामीण खुद ही बनाने लगे सड़क, श्रमदान करने उतरे 11 गांवों के लोग

jabalpur news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.