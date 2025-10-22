हाइवे पर ग्रिल चोर गिरोह सक्रिय, काटकर ले गए दर्जनों ग्रिल, जिम्मेदारों को खबर तक नहीं

भेड़ाघाट बायपास से भोपाल की ओर जाने वाले एनएच 12 के दोनों किनारों पर सर्विस रोड बनी हुई है। करीब 25 किमी के दायरे में सर्विस रोड और हाइवे के बीच लगी रेलिंग की दर्जनों जालियां चोर काटकर ले गए हैं। यह सिललिसा पिछले एक साल से जारी है। यहां के व्यापारियों ने बताया कि रेलिंग हाइवे और सर्विस रोड को अलग-अलग करने और यहां एक दूसरे के यातायात को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लगाई गईं थीं। किंतु देखरेख के अभाव व सुरक्षा नहीं होने से रेलिंग चोर गिरोह इन्हें काटकर ले जा रहा है। अब तक करीब दो दर्जन से अधिक रेलिंग चोर काटकर ले जा चुके हैं।