kidney transplant : दुनिया छोड़ने से पहले दो लोगों को जिंदगी दे गए पूरनलाल, जबलपुर में बना ग्रीन कॉरिडोर

kidney transplant : मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना ने बताया की दो रिसीवर मिल गए हैं, जिन्हें किडनी की आवश्यकता है। उनसे दाता का ग्रुप मैच भी हो रहा है। इसे देखते हुए शुक्रवार को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। ब्रेन डेड मरीज पूरनलाल चौधरी की किडनी शुक्रवार को सुबह हार्वेस्ट की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सुबह 6:30 किडनी हार्वेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इनमें से एक किडनी जबलपुर के दमोहनाका स्थित एक अस्पताल में भर्ती किडनी के मरीज को प्रत्यारोपित की जाएगी। वहीं दूसरी किडनी इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती मरीज को प्रत्यारोपित करने के लिए ले जाइ जाएगी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना ने बताया की दो रिसीवर मिल गए हैं, जिन्हें किडनी की आवश्यकता है। उनसे दाता का ग्रुप मैच भी हो रहा है। इसे देखते हुए शुक्रवार को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। ब्रेन डेड मरीज पूरनलाल चौधरी की किडनी शुक्रवार को सुबह हार्वेस्ट की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सुबह 6:30 किडनी हार्वेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इनमें से एक किडनी जबलपुर के दमोहनाका स्थित एक अस्पताल में भर्ती किडनी के मरीज को प्रत्यारोपित की जाएगी। वहीं दूसरी किडनी इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती मरीज को प्रत्यारोपित करने के लिए ले जाइ जाएगी।

kidney transplant : टाइम लाइन – 6:33 AM- मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मेट्रो हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है

7:20 AM – मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी है कि 8:15 से 8:30 के लगभग ग्रीन कॉरिडोर बनेगा

7:21 AM – हार्वेस्ट की गई किडनी को ले जाने के लिए भोपाल से एयर एंबुलेंस भी आनी है

8:27 AM – मेडिकल कॉलेज में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है यहां से ब्रेनडेड पेशेंट पूरनलाल के हार्वेस्ट किए गए अंग एक किडनी दौना का स्थित मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल ले जाए जानी है वहीं दूसरी किडनी को इंदौर ले जाए जाने की सूचना है हालांकि विस्तृत मेडिकल बुलेटिन अभी मेडिकल अस्पताल प्रशासन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन की ओर से जारी होना है इसके बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी

8:39 AM – हार्वेस्ट की जाने वाली किडनी रिसीव करने के लिए बॉक्स लाया गया 8:50 AM – पूरनलाल श्रमिक का काम करते थे परसों त्रिपुरी चौक के समीप निर्माण अधीन मंदिर से गिरने पर उनके सिर में चोट आई थी हेड इंजरी गंभीर थी सर में क्लॉटिंग हो गई थी

8:50 AM- सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था जहां डॉक्टर ने बताया था कि उनकी रिकवरी संभव नहीं होगी इसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों के मार्गदर्शन पर यह निर्णय लिया कि उनके जो भी अंग किसी जरूरतमंद के काम आ सके और उसे जीवन मिल सके तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकेगा

8:51 AM – उनके अंगों की जांच की गई तो पता लगा कि हार्ट और लीवर में ज्यादा इंफेक्शन है इसलिए उन्हें ट्रांसप्लांट करना संभव नहीं होगा 8:51 AM – वही दोनों किडनी का फंक्शन सही पाया गया

8:52 AM – एक किडनी जबलपुर दमोहनाका स्थित मेट्रो प्राइम अस्पताल में जरूरतमंद मरीज को दी जानी है8:52 AM – इंदौर के अस्पताल में भर्ती मरीज को ट्रांसप्लांट की जाएगी 8:54 AM – बेटे सुरेंद्र का कहना है की उनके पिता तो अब नहीं रहेंगे पर उनके किसी अंग से अगर ऐसे जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सकता है जो अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता सुरेंद्र भी श्रमिक का काम करता है

9:37 AM – किडनी लेकर मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के लिए टीम रवाना 9:40 AM – दूसरी किडनी लेकर एंबुलेंस हो रही है रवाना 9:40 AM – डुमना एयरपोर्ट पर एंबुलेंस मौजूद है जहां तक 108 एम्बुलेंस किडनी को लेकर जाएगी

9:41 AM – वहां से एंबुलेंस में किडनी को इंदौर ले जाया जाएगा 9:41 AM – मेट्रो प्राइम में 56 वर्षी मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की जाना है 9:42 AM – इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में 62 वर्षीय मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट होना है

9:45 AM – ब्रेनडेड पेशेंट पूरन लाल चौधरी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा 9:45 AM – जिस एंबुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है उसे भी फूलों की माला से सजाया जा रहा है

9:49 AM- 2025 में यह दूसरा अवसर है जब मेडिकल अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर बना इससे पहले 23 जनवरी को भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जब एक ब्रांडेड पेशेंट का हार्ट व लिवर हार्वेस्ट कर ट्रांसप्लांट के लिए इंदौर और भोपाल ले जाया गया था

10:01 AM – डुमना रोड और मेट्रो हॉस्पिटल के लिए green कॉरिडोर बना