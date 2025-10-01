याचिका दायर…सड़क पर ‘दायीं’ ओर चलने का बने नियम, नहीं होंगे ‘Road accident’

2019 में सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान प्रकाश ने याचिका लगाई। तर्क दिए 2017 में 53,181 मौत राजमार्गों पर हुईं। राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 व राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। राजमार्ग भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रही। 21 मई 2025 को शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशभर के राजमार्गों पर ट्रैफिक कंट्रोल, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया। कोर्ट ने 10 नवंबर तक सभी तथ्यों व डेटा सहित विस्तृतजवाब शपथ पत्र पर पेश करने का निर्देश दिया।