जबलपुर मेडिकल सुपर स्पेशलिटी यूनिट में बेड संख्या बढ़कर होगी 400, उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

Medical Super Speciality : जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की क्षमता 240 से बढ़ाकर 400 बेड की जाएगी। अस्पताल की क्षमता 1000 बेड की जाएगी। इसके साथ यहां चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय ब्लॉक के निर्माण को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में सीसीएचबी का उन्नयन कर इसे 200 बेड क्षमता का बनाया जाएगा। छात्रावास भी एक ही परिसर में बनाए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में इन दोनों मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मेडिकल कॉलेज के जर्जर भवनों की जगह पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। जो ठंडे बस्ते में है। सरकार इस पर काम कराएगी। उप मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय आवश्यकताओं और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों का विस्तार एवं उन्नयन जरूरी है। बैठक में संचालक (प्रोजेक्ट) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा नीरज कुमार सिंह, एमडी एमपीबीडीसी सिबी चक्रवर्ती सहित पीआईयू और एमपीबीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके लिए ठोस और व्यवहारिक योजना जल्द तैयार की जाये, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उप मुख्यमंत्री ने वर्तमान आधारभूत संरचनाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए निर्माण एजेंसी और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम गठित कर विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाये।