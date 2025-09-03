जबलपुर मेडिकल सुपर स्पेशलिटी यूनिट में बेड संख्या बढ़कर होगी 400, उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में इन दोनों मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मेडिकल कॉलेज के जर्जर भवनों की जगह पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। जो ठंडे बस्ते में है। सरकार इस पर काम कराएगी। उप मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय आवश्यकताओं और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों का विस्तार एवं उन्नयन जरूरी है। बैठक में संचालक (प्रोजेक्ट) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा नीरज कुमार सिंह, एमडी एमपीबीडीसी सिबी चक्रवर्ती सहित पीआईयू और एमपीबीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।