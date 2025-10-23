Minor Rape : जबलपुर में 4 साल की बच्ची से 13 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म

घटना 19 अक्टूबर की रात की है। पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय युवती परछी के नीचे सो रही थी, तभी पवन भूमिया और राजेंद्र भूमिया वहां पहुंचे। राजेंद्र ने युवती का मुंह दबाया और पवन ने पैर पकड़ लिया। वे उसे खेत में ले गए। युवती ने मदद के लिए आवाज लगाई तो एक आरोपी ने उसका गला दबाकर मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बाइक आने की आवाज सुनकर आरोपी भाग गए।