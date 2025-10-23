Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

Minor Rape : जबलपुर में 4 साल की बच्ची से 13 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म

Minor Rape : जबलपुर में 4 साल की बच्ची से 13 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म

3 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 23, 2025

Minor Rape

Minor Rape

Minor Rape : जबलपुर में गत दिवस हैवानियत के ऐसे मामले आए जो इंसानियत को शर्मसार करने के साथ ही बच्चों में संस्कारों की अपेक्षा कुसंस्कारों के रोपण पर चिंता और चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है. जहां एक अबोध माने जाने वाले 13 साल के बच्चे ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, वहीं एक युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने का मामला भी सामने आया है. हालांकि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Minor Rape : युवती का अपहरण, खेत में ले जाकर किया गैंगरेप

शहर मेें मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। घर की परछी में सो रही युवती का दो युवकों ने अपहरण कर खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। विरोध करने पर मारपीट की। उसे चेहरे पर चोटें आई हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Minor Rape : जान से मारने की धमकी दी

घटना 19 अक्टूबर की रात की है। पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय युवती परछी के नीचे सो रही थी, तभी पवन भूमिया और राजेंद्र भूमिया वहां पहुंचे। राजेंद्र ने युवती का मुंह दबाया और पवन ने पैर पकड़ लिया। वे उसे खेत में ले गए। युवती ने मदद के लिए आवाज लगाई तो एक आरोपी ने उसका गला दबाकर मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बाइक आने की आवाज सुनकर आरोपी भाग गए।

Minor Rape : सुबह परिजन को बताया

युवती जैसे-तैसे घर पहुंची। सोमवार सुबह परिजनों को घटना की जानकारी दी। वे युवती को लेकर थाने गए और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

Minor Rape : बच्ची से 13 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म

चार वर्षीय मासूम बालिका से हैवानियत का मामला सामने आया है। हैवानियत करने वाला 13 साल का बालक है। बालिका के प्रायवेट पार्ट्स में दर्द होने पर मां ने कारण पूछा तो इसका राज खुला। मंगलवार रात गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

Minor Rape : घटना छह अक्टूबर की है। पुलिस ने बताया कि चार वर्षीय बालिका पड़ोस में रहने वाले 13 वर्षीय बालक के घर खेलने गई थी। कुछ दिन बाद प्रायवेट पार्ट में दर्द होने पर बालिका ने मां को घटना की जानकारी दी। उसे अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे भर्ती कर लिया गया। इलाज के बावजूद हालत में सुधार नहीं होने पर बालिका की मां ने मंगलवार रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Minor Rape : जबलपुर में 4 साल की बच्ची से 13 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइवे पर ग्रिल चोर गिरोह सक्रिय, काटकर ले गए दर्जनों ग्रिल, जिम्मेदारों को खबर तक नहीं

NH 12 case
जबलपुर

जबलपुर वालों ने दिवाली पर खरीदी 500 करोड़ की ज्वेलरी

jewellery rate
जबलपुर

मौसम में बदलाव… मप्र में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड

Weather Change
समाचार

दीपावली पर ‘बिजली कंपनी’ को करोड़ों का नुकसान, बन गया नया रिकॉर्ड

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

आखिर कब बनेगा सिहोरा जिला? लोगों ने जलाए खून के दीये, उग्र आंदोलन की चेतावनी

जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.