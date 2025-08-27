‘लो-स्पीड’ हुआ मानसून, 14 इंच बारिश के बाद ही पूरा होगा कोटा, चेतावनी जारी

Mp Weather: जुलाई में जमकर बरसा मानसून अगस्त में कमजोर पड़ गया है। जबलपुर में पिछले साल से 5 इंच कम बारिश हुई है। सीजन के कोटे 52 इंच से भी 14 इंच बारिश कम हुई है। बीते वर्ष 26 अगस्त तक जबलपुर में 43 इंच वर्षा हुई थी। इस बार 26 अगस्त तक 38 इंच बारिश हुई है। शहर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बारिश नहीं हुई ।
तापमान बढ़ने से उमस बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। यह सिस्टम झारखंड से होते हुए आगे बढ़ेगा। इस कारण जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। कहीं -कहीं बौछार पड़ने या कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान है।
शहर में मंगलवार को सुबह से रात तक सूर्यदेव के साथ बादलों की आंखमिचौली चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान बढ़कर 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।यह सामान्य था। हवा में नमी 86 फीसदी दर्ज की गई। इसके चलते वातावरण में उमस बढ़ गई। सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 968.7 मिमी (38.14 इंच) पर स्थिर है।
मौसम विभाग के अनुसार ,देश के अलग-अलग हिस्सों में तीन सिस्टम सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तीन दिन (72 घंटे) तक जबलपुर सहित संभाग के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
बरगी बांध लबालब होने पर मंगलवार सुबह 11 बजे नौ गेट औसतन 0.78 मीटर तक खोल दिए गए। इनसे 1287 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से वृहद स्तर पर जल निकासी के कारण नर्मदा तट गौरीघाट, तिलवारा, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट समेत अन्य तटों में 4 से 5 फीट तक बढ़ गया है। बांध का जलस्तर 422.10 मीटर बना हुआ है।