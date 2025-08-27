‘लो-स्पीड’ हुआ मानसून, 14 इंच बारिश के बाद ही पूरा होगा कोटा, चेतावनी जारी

शहर में मंगलवार को सुबह से रात तक सूर्यदेव के साथ बादलों की आंखमिचौली चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान बढ़कर 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।यह सामान्य था। हवा में नमी 86 फीसदी दर्ज की गई। इसके चलते वातावरण में उमस बढ़ गई। सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा 968.7 मिमी (38.14 इंच) पर स्थिर है।