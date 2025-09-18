Monsoon – पितरों के साथ मानसून की होगी विदाई, रहेंगे भीगे दिन

बुधवार को सुबह बूंदाबांदी के बाद मौसम खुला रहा। इससे अधिकतम तापमान बढ़ गया।अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2डिग्री अधिक था। सूर्य निकलने से उमस बढ़ गई। रात का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य था। हवा में नमी 92 फीसदी दर्ज की गई। सीजन में अभी तक कुल वर्षा का आंकड़ा 1153.6 मिमी (45.41 इंच ) है।