Monsoon Update : मानसूनी बारिश का ‘खाता’ 46.7 इंच पर बंद, औसत से चार इंच कम

Monsoon Update : मानसूनी बारिश का सीजन 30 सितंबर को समाप्त हो गया। इस बार बारिश का खाता 46.7 इंच पर बंद हुआ है। यह बीते साल से 11 इंच और कुल बारिश के आंकड़े से चार इंच कम है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के समीकरण अभी बने हुए हैं। कम दबाव के क्षेत्र बनने से बारिश हो रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक वर्षा के समीकरण बने हुए हैं। मंगलवार को शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। देर तक यातयात थम गया। लेकिन, कई क्षेत्रों में सिर्फ बूंदाबांदी ही हुई। मंगलवार दोपहर से रुक- रुककर ही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई। इससे मौसम सुहाना हो गया। अधिकतम तापमान गिरकर 31.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से एक डिग्री कम था।