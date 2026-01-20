जबलपुर में घर के बाहर दिनदहाड़े युवक की हत्या, इलाके में सनसनी

हमले में गंभीर रुप से घायल आयुष को परिजन और पड़ोसी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आयुष की मौत होने की खबर जैसे ही उसके साथियों को लगी तो वो आरोपी लड्डू बावरिया के घर पहुंच गए और घर व गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी लड्डू बावरिया को हिरासत में ले लिया है जबकि उसका साथी राजू सोनकर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि आयुष का किसी से कोई विवाद नहीं था। आरोपी को उन्होंने पहले कभी इलाके में नहीं देखा। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अवैध शराब का काम करते थे। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के कई केस दर्ज हैं। आशंका है कि अवैध शराब के काम को लेकर ही दोनों में रंजिश बढ़ी और हत्या की वारदात हुई है।