जबलपुर में घर के बाहर दिनदहाड़े युवक की हत्या, इलाके में सनसनी

youth murder outside home daylight ranjhi area
mp crime: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मंगलवार की सुबह घर के बाहर एक युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। घटना रांझी थाना क्षेत्र के इंदिरा आवास की है जहां रहने वाले आयुष सोनकर नाम के युवक की उसके ही घर के बाहर हत्या कर दी गई। आयुष की हत्या के बाद उसके परिजन और साथियों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। वारदात को दो आरोपियों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है जबकि दूसरा अभी फरार है।
इंदिरा आवास में रहने वाला 25 साल का आयुष मंगलवार की सुबह घर पर था। तभी आरोपी लड्डू बावरिया अपने साथी राजू सोनकर के साथ एक्टिवा से वहां पहुंचा। दोनों आरोपी घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौच करने लगे। घर के बाहर हो रहे शोर को सुनकर जब आयुष बाहर निकला तो उसने गाली देने से मना किया और तभी दोनों आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए जिससे आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर आसपड़ोस के लोग भागे तो दोनों आरोपी एक्टिवा मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए।
हमले में गंभीर रुप से घायल आयुष को परिजन और पड़ोसी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आयुष की मौत होने की खबर जैसे ही उसके साथियों को लगी तो वो आरोपी लड्डू बावरिया के घर पहुंच गए और घर व गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी लड्डू बावरिया को हिरासत में ले लिया है जबकि उसका साथी राजू सोनकर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि आयुष का किसी से कोई विवाद नहीं था। आरोपी को उन्होंने पहले कभी इलाके में नहीं देखा। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अवैध शराब का काम करते थे। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के कई केस दर्ज हैं। आशंका है कि अवैध शराब के काम को लेकर ही दोनों में रंजिश बढ़ी और हत्या की वारदात हुई है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग