एमपी में पहली बार: थोड़ी देर में एयरलिफ्ट होगी 3 दिन की नवजात, मुंबई में होगा दिल की गंभीर बीमारी का इलाज

MP News: जबलपुर से तीन दिन की बच्ची को एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया जा रहा है। बच्ची के दिल में छेद है और उसका इलाज मुंबई के नारायण अस्पताल में किया जाना है। बच्ची को मुंबई तक पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को छुट्टी के दिन भी कागजी तैयारी पूरी की हैं। आज गुरुवार 6 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे बच्ची जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना होगी। बच्ची के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए सरकार की बाल हृदय योजना के तहत उसे यह सुविधा दी जा रही है।