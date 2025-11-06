Patrika LogoSwitch to English

एमपी में पहली बार: थोड़ी देर में एयरलिफ्ट होगी 3 दिन की नवजात, मुंबई में होगा दिल की गंभीर बीमारी का इलाज

MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में तीन दिन पहले ही जन्मे थे जुड़वां बच्चे, एक को दिल की गंभीर बीमीरी, इलाज के लिए मुंबई भेजा जा रहा...

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 06, 2025

MP News newborn 3 days old baby girl airllift to mumbai

MP News newborn 3 days old baby girl airllift to mumbai: एमपी में पहली बार नवजात की जान बचाने छुट्टी की दिन भी काम करते नजर आए डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, एयरलिफ्ट की तैयारियां पूरी, थोड़ी देर में होगी रवाना। (फोटो:सोशल मीडिया)

MP News: जबलपुर से तीन दिन की बच्ची को एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया जा रहा है। बच्ची के दिल में छेद है और उसका इलाज मुंबई के नारायण अस्पताल में किया जाना है। बच्ची को मुंबई तक पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को छुट्टी के दिन भी कागजी तैयारी पूरी की हैं। आज गुरुवार 6 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे बच्ची जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना होगी। बच्ची के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए सरकार की बाल हृदय योजना के तहत उसे यह सुविधा दी जा रही है।

दो दिन पहले जन्में जुड़वा बच्चे, 1 के दिल में छेद

सिहोरा के रहने वाले सत्येंद्र दहिया और शशि दहिया को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में 3 दिन पहले जुड़वां बच्चे हुए थे। जब बच्चे हुए तब तक सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन कुछ ही देर में जब बच्चों का जन्म के तुरंत बाद होने वाला स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तब पता लगा कि इनमें से एक बच्ची के दिल में छेद है। इसकी जानकारी तुरंत सरकारी अस्पताल को भी भेजी गई।

बाल हृदय योजना के तहत किया जाएगा इलाज

मध्य प्रदेश सरकार की बाल हृदय योजना के तहत आज तीन दिन की हुई इस बच्ची का इलाज किया जाएगा। जिन बच्चों के दिल में छेद होता है, उनका इलाज राज्य सरकार करवाती है। इसके लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों के इलाज के साथ उनके परिवहन की व्यवस्था भी करती है।

छुट्टी के दिन भी खुला कार्यालय

बुधवार को 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की वजह से सार्वजनिक अवकाश था, ऐसी स्थिति में सरकार ने एक टीम बनाई है जो, छुट्टी के दिन भी आपात स्थिति में लोगों की मदद करेगी। इस टीम ने एक बार फिर तत्परता से काम किया और सत्येंद्र दहिया और शशि दहिया के 2 दिन की बेटी को मुंबई ले जाने के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था करवाई। छुट्टी के दिन भी कागजी कार्यवाही पूरी की गई। ताकि बच्ची को आज ही एयर एंबुलेंस से मुंबई ले जाया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके।

मुंबई पहुंचते ही शुरु हो जाएगा इलाज

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक, 'यह एयर एंबुलेंस गुरुवार दोपहर 12:00 बजे जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना होगी। इसके लिए पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है और जैसे ही बच्ची मुंबई पहुंचेगी तुरंत उसका इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा।

निजी कंपनी में नौकरी करते हैं पिता, बेटी का इलाज करवाना संभव नहीं था

सत्येंद्र दहिया एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनके लिए यह इलाज संभव नहीं था। सरकार की योजना की वजह से अब सत्येंद्र की बच्ची को जीवन भर कष्ट नहीं भोगना होगा।

यह पहला मौका है जब 2 दिन की बच्ची के लिए सरकार एयर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने जा रही है।

-डॉक्टर संजय मिश्रा, संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य विभाग





संबंधित विषय:

Updated on:

06 Nov 2025 11:37 am

Published on:

06 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में पहली बार: थोड़ी देर में एयरलिफ्ट होगी 3 दिन की नवजात, मुंबई में होगा दिल की गंभीर बीमारी का इलाज

