सावधान! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अकाउंट बंद कराने की धमकी देकर 50 लाख ठगे

MP News: साइबर फ्रॉड दिन-प्रतिदिन ठगी का नया तरीका खोज रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। जहां साइबर ठगों ने युवा इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर से अकाउंट स्ट्राइक की धमकी देकर 50 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा दो मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट बंद करा दिया। डर के कारण पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जब रकम 50 लाख तक पहुंच गई तो आगे भुगतान से इनकार कर दिया और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।
जबलपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीम अहमद सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके कई इंस्टाग्राम पेज पर लाखों फॉलोअर्स हैं। साइबर अपराधियों ने उन्हें ई-मेल भेजकर अकाउंट स्ट्राइक की धमकी दी और कॉपीराइट उल्लंघन का हवाला देकर पैसे मांगे। जवाब नहीं मिलने पर ठगों ने उनके एक अकाउंट से दो लाख फॉलोअर्स घटाकर अकाउंट बंद करा दिया और 50 लाख रुपए वसूल लिए।
ठगों ने धमकी देकर अजीम से 50 लाख रुपए वसूले। जब उन्होंने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई तो उसी दौरान एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मीडिएटर बताया और और अधिक रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर तीन अन्य अकाउंट भी बंद करा दिए गए।
अजीम ने इंस्टाग्राम से संपर्क कर अकाउंट री-जनरेट कराया, जिसमें 10 से 15 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ। अजीम अहमद ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच इंस्टाग्राम पर 96 अकाउंट बनाए, जिन पर कुल 57 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अजीम ने एसपी कार्यालय स्थित साइबर सेल में शिकायत दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रदेश का पहला मामला है, जिसमें फॉलोअर्स घटाने और अकाउंट बंद करने की धमकी देकर ठगी की गई है।
