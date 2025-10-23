सावधान! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अकाउंट बंद कराने की धमकी देकर 50 लाख ठगे

MP News: साइबर फ्रॉड दिन-प्रतिदिन ठगी का नया तरीका खोज रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। जहां साइबर ठगों ने युवा इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर से अकाउंट स्ट्राइक की धमकी देकर 50 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा दो मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट बंद करा दिया। डर के कारण पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जब रकम 50 लाख तक पहुंच गई तो आगे भुगतान से इनकार कर दिया और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।